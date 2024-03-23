«Прекрасный человек с очень большой душой»: в Москве простились с футбольным комментатором Василием Уткиным

В Москве простились с известным футбольным комментатором и блогером Василием Уткиным. Помимо родных и близких, длившееся более трёх часов мероприятие посетили его коллеги-журналисты, экс-игроки сборной России, актёры и музыканты, а также сотни любителей спорта. При этом ветеран «Спартака» Евгений Ловчев назвал Уткина «человеком номер один в рассказах о футболе», а комментатор Александр Елагин в трогательной речи поблагодарил за помощь в тяжёлый период жизни.

Во вторник Россия потеряла одного из самых ярких футбольных комментатор в лице Василия Уткина. На фоне ужасающего теракта в «Крокус Сити Холле», который унёс множество невинных жизней, не было понятно, состоится ли церемония прощания с журналистом. На фоне отмены множества спортивных, развлекательных и массовых мероприятий существовал риск, что и её придётся отложить на неопределённый срок, однако похороны отменять не стали.

«Прощание и похороны состоятся», — сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси» утром субботы.

Церемония проходила в Центральной клинической больнице при президенте России и должна была продлиться с 11:00 до 14:00. При этом в первый час возможность проститься с легендарным журналистом имели родственники, друзья и коллеги, а в оставшиеся два сделать это могли все желающие. И таких набралось огромное количество. Очередь из сотен людей растянулась на многие метры, но люди продолжали прибывать.

«Мой папа сходил на похороны, положил цветы, попрощался… Много знакомых на церемонии: кто-то говорил речь, кто-то просто пришёл погрустить и проститься. Сотни людей! Может, даже тысячи. И сотни тысяч тех, кто не смог, но хотел бы попрощаться», — написал у себя в Telegram-канале известный футбольный блогер Павел Городницкий.

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Что касается первой части мероприятия, то помимо родных и близких её посетили как бывшие коллеги-журналисты Уткина, так и другие представители и футбольного мира, и шоу-бизнеса. В частности, присутствовал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, агенты Тимур Гурцкая и Герман Ткаченко, на протяжении долгих лет остававшийся близким другом покойного. Также можно было видеть бывших игроков сборной России Владислава Радимова, Дмитрия Хохлова и Никиту Баженова, ветерана «Спартака» Евгения Ловчева, участников «Квартета И» Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина, рэпера Pharaoh и многих других. И в ходе церемонии было произнесено множество тёплых слов о легендарном комментаторе.

«Василий умел слушать, импровизировать, играл себя, одарен был актёрски. Прекрасный человек с очень большой душой. Очень жаль, что хороших людей становится так мало», — сказал Ларин.

В свою очередь, Ловчев признался, что ему будет очень не хватать Уткина и сожалел, что так и не успел зайти к нему в гости.

«У меня был недавно юбилей, 75 лет. И Вася не забыл про это, выставил у себя в соцсетях фразу: «Оказалось, что мы с ним жили в километре друг от друга, но ни разу не ходили в гости. А чего я к тебе, Серафимыч, приду? Ты же не пьющий человек. Давай лучше ты ко мне». Получилось так, что я пришёл к нему только сюда, на прощание. Целое двадцатилетие Уткин — это человек номер один в рассказах о футболе. Он очень много знал, был большим профессионалом», приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

Немало тёплых слов прозвучало и от бывших коллег Уткина. По словам Дениса Казанского, именно с ним связана его судьба и биография, ведь благодаря Василию он стал комментатором и сумел изменить свою жизнь.

«И я не один такой. Влияние Васи на нас абсолютно колоссально. Как и его наследие, которое он оставил в каждом из нас. Раньше мы жили, дружили, всё делали вместе. Сложно найти какую-то одну историю, связанную с Васей. Уткин и есть одна история. Вася — тот человек, который вокруг себя создавал истории, который сам делал историю. Вы знаете о том, какой масштабной фигурой был Уткин. Всё, что он делал, было таким же масштабным», — цитирует Казанского «РБ Спорт».

Как признался ещё один известный комментатор Александр Елагин, для него Уткин был не просто великим журналистом, но и человеком, который поддержал его в сложный период жизни.

«Мы все осиротели. Это единственный человек, с моей точки зрения, которого знали на всём постсоветском пространстве. Его кто-то может не любить, не уважать или не ценить, но Уткин — человек, который вошёл даже в анекдоты. Он как Штирлиц, как Чапаев. Он сильно мне помог в тяжёлый период жизни. Единственный человек, который подставил плечо. Он мой друг навеки», — сказал Елагин.

В итоге, из-за большого числа желающих проститься с Уткиным церемония растянулась на три с половиной часа, после чего гроб с телом комментатора под гром аплодисментов вынесли из здания ЦКБ. После этого он отправился на Никольско-Трубецкое муниципальное кладбище при Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе, где состоялось погребение.

Уткин ушёл из жизни 19 марта в Городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова. Вечером он был доставлен в кардиологическое отделение, где ему диагностировали острую сосудистую недостаточность, а в 18:01 его не стало. Предварительной причиной смерти названа тромбоэмболия лёгочной артерии.

Журналист работал на телевидении с 1994 года, а впоследствии прославился как комментатор и ведущий программы «Футбольный клуб», которую выпускал на собственном YouTube-канале в последние годы. За годы карьеры он отработал на множестве крупных турниров, включая чемпионаты мира и Европы по футболу, Олимпийские игры, четыре финала Лиги чемпионов. Был официальным голосом симуляторов EA Sports FIFA, выступал на радио, снимался в кино, развивал медиафутбольный клуб «Эгриси», а в 2004 и 2005 годах становился лауреатом премии ТЭФИ.