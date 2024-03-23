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Депутат Метлина: Уткин формировал спортивную журналистику

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Депутат Московской городской думы Наталия Метлина отметила, что Василий Уткин был тем человеком, который сформировал многих спортивных журналистов.

«Я хочу сказать ему огромное спасибо, для всех вас (спортивных журналистов – ред.) он был человеком, который вас сформировал. Он всегда говорил: «Вы думаете, мы в футбол играем? Мы жизнь живём», — цитирует Метлину РИА Новости.

Церемония прощания с Уткиным проходит в Центральной клинической больнице при президенте России.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее на футбольном товарищеском матче между командами России и Сербии прошла минута молчания в память об Уткине.

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