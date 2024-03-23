Депутат Метлина: Уткин формировал спортивную журналистику

Депутат Московской городской думы Наталия Метлина отметила, что Василий Уткин был тем человеком, который сформировал многих спортивных журналистов.

«Я хочу сказать ему огромное спасибо, для всех вас (спортивных журналистов – ред.) он был человеком, который вас сформировал. Он всегда говорил: «Вы думаете, мы в футбол играем? Мы жизнь живём», — цитирует Метлину РИА Новости.

Церемония прощания с Уткиным проходит в Центральной клинической больнице при президенте России.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее на футбольном товарищеском матче между командами России и Сербии прошла минута молчания в память об Уткине.