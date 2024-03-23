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Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве

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Церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным окончена в Москве.
Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве
  • РИА Новости

Траурная церемония прошла в ритуальном зале Центральной клинической больницы при президенте России. Первыми с ушедшим из жизни журналистом прощались его родные, друзья и коллеги. Затем церемония была открыта для всех желающих, сообщает РИА Новости. 

Проститься с Уткиным также пришли глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, журналисты Василий Конов, Денис Казанский, Константин Генич и многие другие.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее депутат Московской городской думы Наталия Метлина отметила, что Уткин был тем человеком, который сформировал многих спортивных журналистов.

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