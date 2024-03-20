Карпин заявил, что не может поверить в смерть Уткина

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не может поверить в смерть комментатора Василия Уткина.

«Блин, как же так-то, Вась. Не верю до сих пор, друг! Хоть мы и не общались каждый день, но я знал, что ты есть и рядом! Нам всем будет тебя не хватать!» — написал тренер в соцсетях.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал об акции памяти Уткина.