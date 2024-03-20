РФС устроит акцию памяти Уткина на матче России и Сербии

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал об акции памяти журналиста и телекомментатора Василия Уткина.

«Василий был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Формат акции памяти на стадионе мы сейчас обсуждаем», — заявил Терешин СЭ.

Контрольный матч между сборными России и Сербии пройдёт 21 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве. Начало — в 20:00.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее комментатор Константин Генич поделился воспоминаниями об Уткине.