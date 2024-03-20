Генич: разговор с Уткиным стал для меня судьбоносным

Комментатор Константин Генич поделился воспоминаниями о спортивном журналисте Василии Уткине.

«Я пытался объяснить Васе, что он не так хорошо понимает футбол, как думает. Но если бы не он, я бы ни за что не оказался в этой профессии. Разговор с ним стал для меня судьбоносным», — заявил Генич «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб).

Уткин работал на телевидении с 1994 года, вёл ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-ПЛЮС. В 2017 году он принял решение завершить карьеру комментатора.

В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее Арсений Дежуров, преподаватель, у которого в университете учился Уткин, поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни журналисте.