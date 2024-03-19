Бывший преподаватель Уткина: его уже в университете все любили

Арсений Дежуров, преподаватель, у которого в университете учился комментатор Василий Уткин, поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни журналисте.

«Умер мой студент Вася Уткин, восемнадцатилетний ницшеанец. Когда мы познакомились, мне было 22, я был взрослый учитель. Он был самый большой и самый маленький на курсе из 600 человек. Его уже тогда все любили. Потом он прославился, его узнало больше людей, и стали любить ещё больше», — написал филолог в своём Telegram-канале.

По его словам, Уткина всегда обожали таким, каким он был — огромным, добрым, остроумным, человеком щедрой души и открытого сердца. Он также отметил, что Василий всегда был готов прийти на помощь, предлагал друзьям пользоваться его положением.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время он развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на смерть Уткина.