«Он был лучшим в профессии»: скончался футбольный комментатор Василий Уткин

В Москве в возрасте 52 лет ушёл из жизни футбольный комментатор и блогер Василий Уткин. По данным СМИ, он скончался вечером 19 марта в Городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова. Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия лёгочной артерии. В российском медиасообществе новость об уходе легендарного журналиста вызвала шок, а соболезнования его родным и близким выразили как коллеги, так и известные тренеры и спортсмены.

19 марта стало чёрным днём в истории российской спортивной журналистики. Вечером в СМИ появилась информация, что из жизни ушёл известный футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин. Изначально эту новость в своём Telegram-канале опубликовал Иван Карпов.

«Вася Уткин умер. Что-то с сердцем. Жуть!» — написал журналист.

Наверняка многие поклонники таланта легендарного комментатора надеялись, что эта информация не найдёт подтверждения. Однако несколько минут спустя её подтвердили в пресс-службе любительского футбольного клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», — заявили в команде.

Впоследствии стало появляться всё больше подробностей. По данным Baza, Уткин ушёл из жизни в 18:01 мск. На машине скорой помощи он был доставлен в кардиологическое отделение Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, где у него диагностировали острую сосудистую недостаточность.

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Как отметил Mash, предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии — у Уткина оторвался тромб. При этом серьёзные проблемы со здоровьем он начал испытывать ещё около полугода назад, но в последнее время чувствовал себя хорошо. Об этом сказала его мать Наталья Игоревна, узнавшая о кончине сына из новостей.

«Василий Уткин страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023-го у него диагностировали атеросклероз. Вес его тогда переваливал за 200 кг, и врачи настоятельно советовали ему экстренно садиться на диету и начинать худеть. Из-за явных проблем с весом возникли осложнения сердечно-сосудистой системы. По нашим данным, врачи диагностировали повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах», — рассказали в Telegram-канале.

После этого активно следящая за событиями и любящая спорт часть страны погрузилась в траур. Память великого комментатора почтили даже в сборной России по футболу — объявили минуту молчания по окончании ток-шоу, организованного в преддверии товарищеской встречи с Сербией. Несколько тёплых слов об Уткине сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин, которого это известие повергло в шок.

«Мы не просто общались, а именно дружили. Я могу называть его другом. Любой разговор с Уткиным был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Только хорошие слова могу про него сказать. Самое главное, что всегда с ним было интересно», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Отозвался о нём и другой известный российский тренер — бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий. По его словам, они с Уткиным контактировали на регулярной основе, Василий всегда был желанным гостем в его доме.

«Он был близким для меня человеком на протяжении всего времени. Более того, он даже пригласил меня на работу в НТВ-ПЛЮС — у меня была своя программа, когда он был главным. Я считаю, что он один из лучших отечественных журналистов. Он занимался подготовкой комментаторов и очень строг был по отношению к отбору. Как и у любого человека, у него были недостатки, но я отношусь к недостаткам как к продолжению достоинств. Он очень был избирателен в друзьях. Если он дружил, то готов был на всё ради близкого человека. Если он к кому-то плохо относился, то был ядовит. Он не любил непрофессионализма в футболе. Он по своим высоким меркам мерил профессионалов. Он был для меня из молодого поколения очень грамотных, умных специалистов», — заявил Непомнящий RT.

Вклад Уткина в развитие журналистики отметил и легендарный тренер Олег Романцев. Он признался, что уход из жизни Василия стал для него большим ударом, после которого он ещё не успел прийти в себя.

«Василий был моим хорошим другом. Мы с ним часто спорили, часто не соглашались. Но всегда друг к другу прислушивались, всегда друг друга выслушивали. И, как правило, мы приходили к консенсусу. Уткин — это эпоха. Эпоха в журналистике, в комментаторском деле. Никогда не подстраивался ни под кого, всегда имел своё мнение. Уникальная личность, на мой взгляд. Равнодушно к нему никто не относился. Его либо ненавидели, потому что он правдолюб, либо уважали и любили так, как любил его я», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

В стороне не осталась как сама РПЛ, так и её команды, на чьих матчах Уткин неоднократно работал. На своих страницах в социальных сетях соболезнования выразили почти все коллективы национального первенства, при этом в ЦСКА смерть комментатора назвали «большой потерей для всего российского футбола», а в «Динамо» и «Пари НН» подчеркнули, что на его репортажах выросло целое поколение отечественных болельщиков.

Глубоко опечалены новостью о кончине Уткина и его коллеги. Но если одним сейчас просто слишком тяжело говорить об этом, то другие всё же нашли в себе силы сказать пару слов. По мнению Дмитрия Губерниева, Василий был «лучшим в профессии» и на «большом экране его очень не хватало». Также он отметил, что после смерти его коллеги «комментаторский цех осиротел». В свою очередь, неоднократно работавший вместе с Уткиным Константин Генич глубоко шокирован произошедшим и не смог найти слов, чтобы описать боль утраты, ограничившись коротким сообщением в соцсетях.

Зато своё восхищение Уткиным выразил Георгий Черданцев.

«Эх, Василий, Василий… Пусть земля будет тебе пухом… Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актёров, режиссёров, представителей других творческих направлений. Они приходят и делают что-то такое, чего никто не делал до них. Они рушат стереотипы… и раздвигают границы. Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора», — написал Черданцев.

По его словам, в постсоветское время Уткин первым стал вести репортажи на «ярком, современном, изысканном русском языке». И тем самым не только вдохновил многих будущих коллег, но и оставил большой след в профессии.

«Спасибо, Вася, за «Футбольный клуб». Это была и остаётся, на мой взгляд, лучшая, настоящая журналистская передача (так Вася всегда сам говорил — не программа, а именно передача) спортивного телевидения России», — добавил Черданцев.

Причём Черданцев был далеко не единственным, кто находился с Уткиным в натянутых отношениях, но не мог не выразить соболезнований. Высказался о бывшем коллеге и Алексей Андронов, по словам которого он был обязан ему не то что карьерой, а жизнью. Вспомнила о Василии и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, хотя с ней Уткин нередко вступал в ожесточённые пикировки.

«С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание… Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно. Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни. Несмотря на все его плохие слова в мой адрес (сейчас уже про это и говорить глупо), талант его был неоспорим… Он должен был успеть сделать гораздо больше. И очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества Вася остался один и так рано ушёл из жизни. Мне кажется, если бы этого одиночества в его жизни было меньше, то и жизнь, наверное, могла бы сложиться по-другому. Пусть земля ему будет пухом», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Примечательно, что смерть Уткина вызвала отклик не только среди причастных к футболу. Так, определяющим профессию комментатором его назвала заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а известная в прошлом советская теннисистка Анна Дмитриева рассказала, как тот делал первые шаги в карьере.

«Я помню, как он, будучи 22‑летним мальчиком, стоял за спиной, а я монтировала «Футбольный клуб», который не имел ко мне отношения. Но тогда в редакции не было тех, кто занимался футболом, мы только‑только создавались. Вдруг я услышала робкий голос: «Я бы смонтировал не так». Это был Вася. Высокий, стройный, молодой — вся жизнь впереди. Вся моя творческая жизнь так или иначе связана со становлением Васи», — сказала Дмитриева.

По её словам, в последние годы она очень сильно волновалась за здоровье Уткина и неоднократно отправляла его к врачам. Но «избежать неизбежного невозможно».

«Мне очень непривычно говорить о Васе в прошедшем времени, я его воспринимаю ещё как живого человека. Он не был похож ни на кого, всегда со своим мнением и точкой зрения, но его можно было переубедить, чем я иногда занималась. О Васе можно говорить очень много. Хочется выразить соболезнования родственникам и близким Васи. Казалось, что вся жизнь ещё впереди, что Вася ещё своего последнего слова не сказал», — добавила Дмитриева.

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В свою очередь, обозреватель RT Елена Вайцеховская назвала Уткина яркой личностью и восхитилась, что он не боялся быть самим собой, озвучивать собственное мнение и совершать ошибки, а также признавать свою неправоту.

«Мы схлёстывались порой жёстко — в основном из-за Васиной привычки эмоционально рубить сплеча, навешивать ярлыки на людей спорта (не футбола), даже не слишком будучи в теме. Несмотря на моё возмущение, порой бушующее, мог совершенно внезапно сменить тему: «Слушай, я так скучаю по посиделкам у вас на кухне, пригласи меня, а?» И эта бездна обаяния растапливала своим напором все накопившиеся заочные шероховатости в отношениях. 52 ему исполнилось две недели назад, и, отвечая на мой звонок, он пробормотал виновато: «А я, сволочь такая, тебя забыл поздравить. Давай уже увидимся, что ли?..» — рассказала олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках с вышки.

По её словам, Уткин «умел очень весело говорить о футболе и очень пронзительно о спорте, умел рисовать портреты людей парой-тройкой фраз, и это почти всегда было в цель.

«Вась, тебе так часто бывало в этой жизни плохо и больно… Ты, наверное, потому и жил так ярко внешне, да и людьми себя окружал постоянно, чтобы никому даже в голову не пришло, что внутри всё совсем не так. Что там может быть холодно, одиноко, а порой вообще беспросветно. И куча проблем со здоровьем в придачу. Пусть тебе будет хорошо, Вась! Идиотские слова, знаю. Просто других сейчас не находится, прости», — заключила Вайцеховская.