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Прощание с Уткиным состоится 23 марта в Москве

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Стала известна дата прощания с российским комментатором и журналистом Василием Уткиным.
Прощание с Уткиным состоится 23 марта в Москве
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-служба клуба «Эгриси», церемония состоится в Москве с 11:00 до 14:00 мск по адресу: улица маршала Тимошенко, 25, ЦКБ при президенте России.

19 марта стало известно, что журналист скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время Уткин развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее Валерий Карпин заявил, что не может поверить в смерть Уткина.

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