«Даже на солнце бывают пятна»: гимнастка Крамаренко завоевала четыре медали из шести на Гран-при Москвы

Лала Крамаренко завоевала четыре золотые медали на международном турнире Гран-при Москвы по художественной гимнастике. Она допустила две потери в пяти видах в многоборье, тем не менее удержала первую позицию. При этом уже в воскресенье спортсменка порадовала болельщиков безупречным исполнением композиций с мячом, обручем и без предмета. В булавах первой стала Мария Борисова, которая сумела реабилитироваться за неудачу на чемпионате России. А ленту выиграла Арина Ткачук. В данном виде программы Крамаренко в финал отобраться не смогла, однако ярко выступила вне конкурса.

В столице спустя две недели после чемпионата России состоялись ещё одни крупные соревнования по художественной гимнастике — Гран-при Москвы и Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой. Вместе со спортсменками из других стран лидеры сборной выступали по правилам FIG, а остальные отечественные спортсменки соперничали друг с другом, опираясь на внутренний регламент.

В первую очередь турнир был интересен тем, что на ковёр вернулась после травмы Анна Попова. Её появление стало неожиданностью, поскольку на первенстве страны она выступила только в качестве комментатора и была не готова называть сроки, когда сможет порадовать зрителей новыми программами. Однако тренерский штаб решил с этим не тянуть и спустя две недели гимнастка предстала перед болельщиками и судьями.

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К сожалению, проявить себя по максимуму в многоборье спортсменка не смогла. В упражнениях с мячом под песню SHAMAN «Я русский» она допустила три потери. Ленту спортсменка также один раз уронила, а во время выступления без предмета под «Я поднимаю руки» Григория Лепса возникало ощущение, что Аня уж очень куда-то спешит. Увы, из-за обилия помарок она в итоге осталась только четвёртой. Однако без медали с Гран-при Москвы девушка не уехала. В финальный день соревнований она взяла серебро в обруче.

Ну а победу в многоборье ожидаемо одержала Лала Крамаренко. Правда, надо признать, что лидер национальной команды на турнире также не выглядела безупречно. Возможно, вновь сказалась травма, которая беспокоила её на чемпионате страны. Напомним, девушка даже подумывала с него сняться.

В упражнении с обручем гимнастка сорвала два поворота. Лента один раз выпала из рук, плюс уже в середине выступления завязался узел. Потеря произошла и в булавах, поэтому, несмотря на золото, Крамаренко после старта была не очень собой довольна. Хотя спортсменка поставила шикарную точку потрясающим танго без предмета.

«Много не получилось. Недовольна лентой, потому что завязала узел, не сделала всё, что хотела. Не попала в финал с лентой, в последний день буду делать другие виды, стараться всё исправить. Мы все очень благодарны Ирине Александровне Винер, что у нас есть возможность выступать без предмета, потому что раскрывается художественная часть гимнастики. Мы показываем искусство, пластику тела. Поэтому всегда интересно выступать без предмета и показывать эмоции и чувства», — приводит слова Крамаренко РИА Новости.

Второй в многоборье стала Мария Борисова. Она сумела реабилитироваться за неудачу на чемпионате России, в котором не попала на пьедестал. Причём на Гран-при Москвы шансы на медали у гимнастки поначалу были очень призрачными. Однако на последний вид программы она собралась и выдала мощное выступление с булавами под «Калинку» в исполнении Николая Баскова. В итоге эта композиция принесла ей серебро. Спортсменка на 0,050 балла обошла Владиславу Шаронову.

В воскресенье, 17 марта, в отдельных видах программы могли выступать только по две лучшие гимнастки от страны, и в итоге всё золото и серебро забрали россиянки. Даже с ошибками они получали от судей на несколько баллов больше, чем Сильва Саргсян из Армении и София Бернат из ОАЭ, разделившие между собой все бронзовые медали дня.

Между отечественными спортсменками тем временем развернулась упорная борьба. Так, в булавах вновь не было равных Борисовой. Мария блестяще исполнила все элементы, заставив аплодировать даже главного тренера сборной Ирину Винер. Крамаренко же в самом конце композиции уронила предмет и довольствовалась вторым местом.

«Эмоции только положительные. Я рада, что у меня получилось справиться два раза с булавами. И получается, удалось восстановиться после неудачного чемпионата России. Мы немножко сменили тактику тренировок, попробовали что-то новое. Это работает, в принципе сейчас помогает», — призналась после награждения Борисова в интервью Sport24.

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При этом надо отметить, что в воскресенье Крамаренко смотрелась намного лучше, чем в многоборье. Потеря в упражнении с булавами оказалась единственной за весь день. Чуть не подвёл Лалу в конце композиции мяч. Но гимнастка сумела выкрутиться из ситуации, быстро к нему подкатившись. И это существенно не повлияло на оценки. Чемпионка России взяла золото, обойдя Арину Ткачук.

Обруч под «Лебединое озеро» на этот раз у Крамаренко получился безупречно, и она обошла Попову, хотя та также отлично выступила под Бритни Спирс. А в композиции без предмета Лала вновь показала всю свою женственность, что отметила и Ирина Винер.

«Лала всегда была выразительной гимнасткой, но раньше она была маленькой выразительной гимнасткой. Сейчас она женственная, такая же, какими в своё время стали Дина и Арина Аверины. Она превратилась во взрослую гимнастку, которая потрясающе владеет своим телом и эмоциями. «Чёрный лебедь», песня Ваенги, чувственная, тут же гордая испанская и восточная музыка. Совершенно разные амплуа, чего я и добиваюсь. Чтобы каждое упражнение было спектаклем, но неодинаковым. Комедия, трагедия, драма. Я очень довольна её результатами, хотя и были ошибки, из-за которых она сама очень переживает. Но даже на солнце бывают пятна», — сказала Винер.

Причём Крамаренко в воскресенье реабилитировалась и за неудачу в ленте. Она не прошла в финал с этим предметом (золото завоевала Ткачук), но организаторы позволили Лале выступить вне конкурса. И на этот раз ей всё удалось выполнить без ошибок.