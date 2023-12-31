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Польская ассоциация гимнастики наказала судью, работавшую на «Небесной грации»

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Польская ассоциация гимнастики (PZG) осудила работу польской судьи Ирины Лорткипанидзе на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» и лишила её судейской и тренерской лицензий.
Польская ассоциация гимнастики наказала судью, работавшую на «Небесной грации»
  • РИА Новости

Как говорится на сайте PZG, ассоциация выступает против любых действий, направленных на восстановление возможности спортсменов из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. 

В турнире приняли участие гимнастки из 19 стран. Соревнования проводятся с 2021 года на основе уникальных правил художественной гимнастики, разработанных Международной ассоциацией клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

Ранее российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что скучает по выступлению на международных соревнованиях.

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