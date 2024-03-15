«Ничего не имею против Хольгера»: Медведев повздорил с Руне, но вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев — единственный из россиян, кто продолжает бороться за победу на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале он одержал уверенную победу над Хольгером Руне в двух сетах, несмотря на конфликтную ситуацию в начале второй партии. Во время одного из розыгрышей датчанин попал мячом в тело четвёртой ракетки мира, что вызвало его негодование. Лишь после вмешательства судьи инцидент был исчерпан и игроки пожали друг другу руки. Соперником уроженца Москвы по полуфиналу станет американец Томми Пол. В женской сетке украинка Марта Костюк последовательно выбила сразу двух Анастасий — Павлюченкову и Потапову, а Дарья Касаткина уступила 49-й ракетке мира из Китая Юань Юэ.

Даниил Медведев остался единственным представителем России на престижном турнире в Индиан-Уэллсе. После непростого матча в четвёртом круге с Григором Димитровым уроженец Москвы в двух сетах сломил сопротивление Хольгера Руне и впервые с мая прошлого года пробился в полуфинал «Мастерса». Тогда он взял титул в Риме, обыграв в решающем матче как раз датчанина.

Отчётная встреча складывалась для четвёртой ракетки мира непросто. После игры Даниил пожаловался на сильный ветер, который мешал ему демонстрировать красивый теннис. Тем не менее несколько геймов в первом сете оказались весьма зрелищными. В одном из них, затянувшемся почти на девять минут, Медведев отыграл три брейк-пойнта и забрал-таки очко эйсом. На психологическом подъёме он добился успеха и на подаче Руне, но вслед за этим сразу отдал и «свой» гейм. Однако концовку партии россиянин всё-таки оставил за собой, добившись брейка при счёте 5:5, а потом не позволив сопернику взять ни одного розыгрыша на приёме.

В самом начале второго сета едва не разгорелся скандал. В одном из эпизодов Руне вынудил Медведева выйти к сетке, а затем сыграл ему прямо в тело. И всё бы ничего — на корте случаются и не такие ситуации, — но россиянин не дождался извинений датчанина и был немало возмущён его поведением. Он даже показал Хольгеру характерный жест, означающий «смотри у меня». После этого публика начала недовольно свистеть и в ситуацию пришлось вмешаться арбитру на вышке. Он заверил, что видел, как Руне сделал извиняющийся жест, после этого теннисисты коротко обсудили ситуацию у сетки и пожали друг другу руки.

«Нет, я ничего не имею против Хольгера. Я просто не увидел, как он извинился после того, как в меня пробил. Опять же, подобное иногда случается и со мной. Бежишь за непростым мячом, совершаешь косой удар, удар по линии — на самом деле это отличная тактика борьбы с соперником. Потом извиняешься и забываешь об этом», — прокомментировал инцидент Медведев.

Сразу после выплеска эмоций россиянин уступил свою подачу, но потом взял четыре гейма подряд и, по сути, решил исход противостояния.

Следующим соперником Даниила станет Томми Пол, который пока проиграл в США лишь один сет. В четвертьфинале американец встречался с Каспером Руудом и после успеха в первой партии отдал ему вторую, но затем собрался и довёл матч до победы в заключительной. А до того 17-я ракетка мира одолел Луку Нарди — того самого лаки-лузера, выбившего из борьбы Новака Джоковича. Кроме того, на стороне Пола будут болельщики.

Впрочем, пока представителю США ни разу не удавалось победить Медведева — обе очные встречи остались за россиянином. Ранее они сходились во втором круге «Ролан Гаррос» в 2021-м и в стартовом на турнире в Пекине в 2023-м, который Даниил в итоге выиграл. Несмотря на это статистическое преимущество, победитель US Open 2020 всё равно серьёзно настроен на предстоящую битву. Он отметил, что соперник проводит отличный турнир и для победы потребуется выложиться на максимум, что он и планирует сделать.

Даниил также подчеркнул: в текущем сезоне планирует сократить количество соревнований, но постарается выступить на каждом настолько хорошо, насколько возможно.

«Самые большие цели — это «Большие шлемы» и Олимпийские игры. Попробую свои силы на них и постараюсь выложиться на полную», — пообещал 28-летний теннисист.

А во втором полуфинале ожидается нешуточное противостояние между второй и третьей ракетками планеты — Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Последние две их схватки остались за итальянцем, и испанцу придётся приложить немало усилий, чтобы переломить неприятную для себя тенденцию.

В женской части сетки россиянок, увы, не осталось. Анастасия Павлюченкова завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив Марте Костюк в двух сетах. Причём это уже второе поражение подряд уроженки Самары от украинки. Совсем недавно их пути пересеклись в четвертьфинале в Сан-Диего.

А вслед за Павлюченковой 21-летняя киевлянка заставила зачехлить ракетку и Анастасию Потапову, к тому же навесив ей баранку в первом сете. Во второй партии россиянка уступала 0:3, но смогла взять себя в руки и сравняла счёт (5:5), но затем проиграла два гейма подряд, а с ними и матч. Следующей соперницей Костюк станет Ига Свёнтек.

Дарья Касаткина не добралась даже до четвертьфинала, оступившись на 49-й ракетке мира Юань Юэ. Девушки сражались на корте 2,5 часа. Россиянка взяла первый сет, а также вела 3:1 с брейком во втором, но после этого её игра совсем разладилась. Она позволила китаянке не только восстановить равновесие, но и выйти вперёд (5:4), а в решающий момент уступила свою подачу. В третьей партии 3:1 повела уже Юань Юэ и, в отличие от соперницы, своё преимущество не растранжирила, а довела сет и поединок до победы.