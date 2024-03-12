Реванш Медведева, камбэк Павлюченковой и достижение Касаткиной: как россияне стартовали на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев стал единственным российским теннисистом, которому удалось выйти в четвёртый круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Во вторник он в трёх сетах сломил сопротивление Себастьяна Корды, хотя совершил десять двойных ошибок и семь раз отдал свою подачу. В свою очередь, в женском одиночном разряде Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина сломили сопротивление Беатрис Хаддад-Майи и Слоан Стивенс после поражений в первых партиях, а Анастасия Потапова разгромила аргентинку Надию Подороску.

Сильнейшие теннисисты мира на этой неделе борются за победу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. И уже в первых раундах турнира не обошлось без громких сенсаций. Например, Новак Джокович впервые в карьере проиграл лаки-лузеру. Серб не справился с 123-й ракеткой мира Лукой Нарди. Итальянец, пробившийся в основную сетку как лаки-лузер, победилсо счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Так и не вышел на корт Рафаэль Надаль. Он прилетел в США ещё несколько недель назад, однако снялся с соревнований сразу после жеребьёвки, по итогам которой в соперники ему достался не самый грозный канадец Милош Раонич.

Причём причины решения экс первой ракетки мира неизвестны, поскольку на выставочном турнире в Вегасе он выглядел весьма неплохо. Впрочем, испанец остаётся в Америке, и есть шансы увидеть его через неделю на не менее престижном турнире в Майами.

Из россиян в Индиан-Уэллсе пока успешно прокладывает себе путь Даниил Медведев. Во втором круге он легко справился с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, а вот в третьем скрестил ракетки с куда более сложным соперником — Себастьяном Кордой, ранее выбившим из борьбы за трофей Романа Сафиуллина. Матчи четвёртой ракетки мира и американца всегда складываются непросто. До этого они три раза встречались на харде, и две последние остались за американцем. Причём дело трижды доходило до тай-брейков.

Поединок в Индиан-Уэллсе вряд ли порадовал любителей тенниса качеством игры. Спортсмены совершали слишком много брака: на двоих они сделали за три сета 43 невынужденные ошибки и 15 двойных. Не лучшим образом держали соперники и свою подачу: 16 брейков в мужском одиночном разряде — внушительная цифра. Тем не менее чуть лучше в этот день смотрелся Медведев: в концовке третьего сета Корда был крайне неточен, не попадая в корт по длине и ширине. Теперь Даниил сразится с ещё одним серьёзным оппонентом — Григором Димитровым, занимающим на данный момент 13-е место рейтинге ATP.

Тем временем Андрей Рублёв и Карен Хачанов «Мастерс» покидают. Для пятой ракетки мира непреодолимым препятствием стал Иржи Легечка, который в Индиан-Уэллсе действовал намного активнее своего соперника: на его счету почти в четыре раза больше активно выигранных очков (31:8). Впрочем, не исключено, что россиянин психологически не восстановился после недавнего скандала. Напомним, его дисквалифицировали в полуфинале «тысячника» в Дубае за оскорбление судьи и даже планировали аннулировать все результаты турнира, однако позже в ATP всё же ограничились просто штрафом.

Хачанов же в первом матче не справился с Тьяго Уайлдом. Причём бразилец в первом сете просто разгромил россиянина — 6:1. Ранее соперники ни разу на корте не встречались. При этом 65-я ракетка мира успел запомниться болельщикам тем, что победил Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» прошлого года. Непросто пришлось в матче с ним в этом году и Андрею Рублёву на Australian Open.

В женской сетке Индиан-Уэллса в 1/8 финала пробились Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анастасия Потапова. Причём олимпийская чемпионка в миксте борется не только за рейтинговые очки, но и за попадание на очередные Игры. Для этого ей нужно обойти Веронику Кудерметову. Напомним, в Париж смогут поехать четыре представительницы страны с наивысшим рейтингом на 10 июня.

На «тысячнике» Павлюченкова уже прошла дальше соотечественницы, которая в третьем круге проиграла Анжелике Кербер. Настя справилась с испанкой Нурией Парризас-Диас и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, занимающей 13-е место в рейтинге WTA и обычно доставляющей много проблем россиянкам.

Однако в матчах с олимпийской чемпионкой она ещё ни разу не брала верх. Не стало исключением и противостояние в США. Хотя начиналось всё не лучшим образом для отечественной спортсменки. Она отдала первую партию со счётом 2:6, но затем всё же сумела подобрать ключи к сопернице и повернуть ход встречи вспять. При этом, по признанию теннисистки, она не ожидала такого сложного матча. В следующем раунде Павлюченкова сыграет с украинкой Мартой Костюк.

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Непростая сетка и у Касаткиной. За выход в 1/8 финала ей пришлось бороться с победительницей US Open 2017 года Слоан Стивенс. Американка на данный момент занимает 44-е место в рейтинге, однако в своей карьере поднималась на третью строчку. Причём до Индиан-Уэллса соперницы встречались пять раз, и только однажды верх брала Дарья.

Непросто пришлось россиянке и в этот раз. Стивенс в первом сете действовала надёжнее и достаточно уверенно победила — 6:2. При этом отечественная теннисистка закрыла партию, отдав гейм на своей подаче и совершив в решающий момент двойную.

Однако далее Слоан начала играть осторожнее и немного растеряла концентрацию, что привело к обилию ошибок. Касаткина воспользовалась ситуацией, сделала брейк и с трудом, но довела дело до победы в партии — 6:4. У американки к этому моменту, казалось, уже не оставалось сил, но она боролась до конца, и третий сет получился очень нервным. Девушки никак не могли взять свою подачу, сделав сразу семь брейков. Тем не менее в концовке чуть более надёжно сыграла россиянка. Дарья впервые с 2018 года пробилась в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Продолжает борьбу на «тысячнике» и Потапова. Ей повезло чуть больше, чем соотечественницам. И пока на её на пути не встречались столь серьёзные оппонентки. Анастасия спокойно победила чешку Мари Боузкову, а затем разнесла аргентинку Надию Подороску, позволив ей взять только два гейма.

А вот в 1/8 финала Анастасии предстоит сразиться с Ясмине Паолини, которая отлично проводит текущий сезон: 14-я ракетка мира выиграла турнир WTA-1000 в Дубае, в финале взяв верх над Анной Калинской. Интересно, что в Индиан-Уэллсе участницы решающего матча в ОАЭ также встретились на корте: в третьем круге в трёх партиях вновь сильнее оказалась итальянка.