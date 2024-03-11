Ольховский назвал неожиданным поражение Рублёва от Легечки
«Сложно сказать, чего не хватило Рублёву, наверное, стабильности. Для меня Андрей был фаворитом матча, поэтому его поражение стало неприятным сюрпризом. Андрей провёл не лучший матч, надеюсь, он найдёт свою игру», — цитирует Ольховского ТАСС.
На стадии 1/16 финала россиянин уступил Легечке со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность игры составила 1 час 18 минут.
В следующем круге чех встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.