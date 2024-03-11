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Ольховский назвал неожиданным поражение Рублёва от Легечки

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга с чехом Иржи Легечкой на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Сложно сказать, чего не хватило Рублёву, наверное, стабильности. Для меня Андрей был фаворитом матча, поэтому его поражение стало неприятным сюрпризом. Андрей провёл не лучший матч, надеюсь, он найдёт свою игру», — цитирует Ольховского ТАСС.

На стадии 1/16 финала россиянин уступил Легечке со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность игры составила 1 час 18 минут.

В следующем круге чех встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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