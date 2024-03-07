Рублёв принёс извинения за поведение в полуфинале турнира ATP в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв извинился за своё поведение в полуфинальном матче турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

«Я хотел бы извиниться за своё поведение. Кричать на кого-то недопустимо. Неважно, кем является этот человек: судья или просто зритель. Я действительно сожалею. Я никто, чтобы такое себе позволять», — сказал Рублёв на видео в соцсетях.

Напомним, что в полуфинальном матче россиянина дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время игры с Александром Бубликом из Казахстана.

Позже ему начислили 200 очков за выход в 1/2 финала, а также почти $158 тыс. призовых. Таким образом, он остался пятой ракеткой мира.

Ранее Рублёв признался, что ему стыдно за инцидент на турнире в Дубае.