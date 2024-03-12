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Медведев назвал матч с Кордой в Индиан-Уэллсе идеальным в плане поведения

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче третьего круга с американцем Себастьяном Кордой.

«При том, как я играл, можно сказать, что матч был идеальный в плане поведения. Этим я могу быть доволен. В какой-то другой день или раньше, когда были такие матчи, я, скорее всего, просто сошёл бы с ума. Рад, что сумел сохранить холодную голову», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

Россиянин одержал победу над Кордой со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

В 1/8 финала Медведев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Напомним, что четвёртая ракетка мира в предыдущем круге обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

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