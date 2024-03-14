Рублёв и Медведев поработали охранником и кассиром во время турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев поработали охранником и кассиром во время турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Видео опубликовала пресс-служба турнира.

Одна из зрительниц заявила, что Рублёв очень похож на самого себя, но тот ответил, что не любит этого теннисиста. А покупатель в фан-шопе спросил у него, является ли он братом Медведева.

Рублёв вылетел с турнира на стадии 1/16 финала. Он проиграл Ирже Легечке со счётом 4:6, 4:6.

Медведев вышел в четвертьфинал, обыграв Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:4 в 1/8 финала.

Ранее Медведев заявил, что попробует использовать свой шанс на победу на турнире в Индиан-Уэллсе.