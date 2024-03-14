Рублёв и Медведев поработали охранником и кассиром во время турнира в Индиан-Уэллсе
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Видео опубликовала пресс-служба турнира.
Одна из зрительниц заявила, что Рублёв очень похож на самого себя, но тот ответил, что не любит этого теннисиста. А покупатель в фан-шопе спросил у него, является ли он братом Медведева.
Рублёв вылетел с турнира на стадии 1/16 финала. Он проиграл Ирже Легечке со счётом 4:6, 4:6.
Медведев вышел в четвертьфинал, обыграв Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:4 в 1/8 финала.
Ранее Медведев заявил, что попробует использовать свой шанс на победу на турнире в Индиан-Уэллсе.