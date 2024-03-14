RT в Telegram
Подпишись

Рублёв и Медведев поработали охранником и кассиром во время турнира в Индиан-Уэллсе

Короткая ссылка
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев поработали охранником и кассиром во время турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Рублёв и Медведев поработали охранником и кассиром во время турнира в Индиан-Уэллсе
  • Gettyimages.ru

Видео опубликовала пресс-служба турнира.

Одна из зрительниц заявила, что Рублёв очень похож на самого себя, но тот ответил, что не любит этого теннисиста. А покупатель в фан-шопе спросил у него, является ли он братом Медведева.

Рублёв вылетел с турнира на стадии 1/16 финала. Он проиграл Ирже Легечке со счётом 4:6, 4:6.

Медведев вышел в четвертьфинал, обыграв Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:4 в 1/8 финала.

Ранее Медведев заявил, что попробует использовать свой шанс на победу на турнире в Индиан-Уэллсе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить