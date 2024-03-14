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Медведев: в этом году есть шанс выиграть турнир в Индиан-Уэллсе, попробую его использовать

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что попробует использовать свой шанс на победу на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев: в этом году есть шанс выиграть турнир в Индиан-Уэллсе, попробую его использовать
  • Gettyimages.ru

«На каждом «Мастерсе», где я играю, хочу победить. В прошлом году я был довольно близок к победе. В этом году у меня есть шанс, и я попробую его использовать», — сказал Медведев после игры в 1/8 финала турнира.

В 1/8 финала Медведев победил Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:4, 6:4.

В следующем круге россиянин сыграет с Хольгером Руне из Дании.

Ранее Медведев назвал матч с Кордой в Индиан-Уэллсе идеальным в плане поведения.

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