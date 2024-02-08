На фоне серьёзной травмы Сергачёва: Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Дадонов оформил дубль

Никита Кучеров вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров НХЛ. Российский нападающий помог организовать единственный гол «Тампа-Бэй» в ворота «Рейнджерс» и достиг отметки 86 очков, благодаря чему обошёл форварда «Колорадо» Натана Маккиннона. При этом главным событием матча стала травма защитника Михаила Сергачёва, появившегося на льду впервые с середины декабря. В свою очередь, Евгений Дадонов оформил первый дубль в сезоне и был признан второй звездой встречи с «Торонто», но не сумел спасти «Даллас» от поражения.

Сложный день для «Лайтнинг»

В конце декабря Михаил Сергачёв неудачно заблокировал бросок соперника во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» и повредил левую ногу. Изначально планировалось, что он сумеет вернуться в строй ещё до Нового года, но восстановление затянулось. В итоге российский защитник пропустил 17 матчей, а его возвращение в состав состоялось лишь после звёздного уик-энда — в гостевом противостоянии с «Рейнджерс». Но прошло оно совсем не так, как того ожидали болельщики клуба из Флориды.

Сергачёв провёл на льду чуть больше десяти минут и находился на нём в тот момент, когда Джимми Веси открывал счёт. Россиянин совершил впечатляющий рывок на свою половину и перекрывал направление передачи, но форвард нашёл выход из ситуации и нанёс коварнейший бросок. Не готовым к такому развитию событий оказались не только Михаил, но и его соотечественник Андрей Василевский, пропустивший хоть и в девятку, но в ближнюю.

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А уже во втором периоде произошло несчастье. Сергачёв пытался припечатать к борту Алекси Лафренье, но крайне неудачно оступился и подвернул левый голеностоп, получив тяжёлую травму. Россиянин не смог самостоятельно покинуть площадку и был вынесен с неё на носилках, а сам он в этот момент не смог сдержать слёз. Не помогли даже подбадривания от Никиты Кучерова, сопровождавшего одноклубника на пути в подтрибунное помещение.

Как впоследствии признавались партнёры по «Лайтнинг», стать свидетелями такого зрелища было крайне больно. По словам капитана Стивена Стэмкоса, Сергачёв потратил много времени на восстановление после предыдущего повреждения. И было крайне тяжело наблюдать за тем, как в первой же игре после возвращения он получил ещё одну тяжёлую травму. Согласился с ним и Виктор Хедман. По его мнению, в коллективе надеются на лучшее, но предполагают, что в этот раз россиянин может пропустить гораздо больше, чем полтора месяца.

При этом главный тренер «молний» Джон Купер призвал не ставить крест на перспективах Михаила выйти на лёд в нынешнем сезоне. Сам же Сергачёв оставил сообщение в социальных сетях, в котором выразил недоумение, почему несчастье постигло именно его. Он назвал случившееся несправедливостью и признался, что сейчас чувствует себя ужасно.

После такого собраться было непросто. До конца второго периода гости пропустили второй раз — щелчком в касание Василевского «прошил» Джонни Бродзински — и были вынуждены всеми силами идти вперёд в заключительном отрезке. Но, несмотря на потерю одного из лучших защитников, сумели навязать борьбу. И роль лидера на себя уже по обыкновению взял Кучеров. На этот раз он проявил диспетчерские навыки и помог отличиться Брэндону Хагелю, благодаря чему набрал 86-е (32 + 54) очко в регулярке.

Таким образом, Кучеров сумел воспользоваться осечкой Натана Маккиннона и вновь вырваться в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Накануне канадец отыграл более 24 минут в противостоянии с «Нью-Джерси», но не отметился результативными действиями. И тем самым не только упустил шанс обойти россиянина, но и не сумел спасти «Колорадо» от второго поражения подряд (3:5).

В свою очередь, игроки «Лайтнинг» сражались до последнего и вполне могли перевести встречу в овертайм, но в этот день удача явно была не на их стороне. Кучеров шикарным финтом убрал Джейкоба Трубу, но уступил в очной дуэли Джонатану Куику, а потом всё тот же Хедман угодил в каркас после сольного прохода. А за минуту с небольшим до финальной сирены гости пропустили в пустые ворота. Четыре флоридца невероятным образом умудрились проиграть борьбу у борта двум соперникам и лишь наблюдали, как Веси оформляет дубль — 3:1.

Пробуждение Дадонова

В свою очередь, дуплетом отметился и нападающий «Далласа», до этого момента не забивавший почти месяц. В последний раз Евгений Дадонов огорчал соперника в ночь на 17 января, когда поучаствовал в разгроме «Лос-Анджелеса», после чего «молчал» на протяжении семи матчей. Окончание серии пришлось на противостояние с «Торонто», в котором россиянин отличился как с игры, так и со стандарта.

В целом встреча вышла крайне яркой и напряжённой, но проходила под диктовку «Мейпл Лифс». «Монреаль» вышел вперёд уже на седьмой минуте и впоследствии лишь однажды пребывал в роли догоняющего. И поспособствовал этому Дадонов. В конце первого периода он подхватил шайбу в средней зоне, эффектным финтом оставил не у дел Джейкоба Маккейба и второй раз зажёг красный свет за воротами Ильи Самсонова. До этого в большинстве его застал врасплох Джейми Бенн.

Однако развить этот успех «Старз» не удалось. Уже к середине второго отрезка по голу на свой счёт успели записать Вильям Нюландер, Джон Таварес и Остон Мэттьюс, вследствие чего гостям вновь пришлось отыгрываться. И тут на авансцену опять вышел Дадонов. Россиянин получил право исполнить буллит и сделал это выше всяких похвал, поразив ближний верхний угол. И стал 32-м хоккеистом в истории, реализовавшим три и более штрафных броска за карьеру. По этому показателю Евгений делит третью строчку в истории НХЛ, возглавляет же список Павел Буре (семь).

В итоге Дадонов не только оформил первый дубль с апреля 2023-го (тогда он дважды забил «Миннесоте» в плей-офф), но и был признан третьей звездой матча. Правда, и порадоваться толком не успел. Уже 52 секунды спустя «Торонто» вновь вёл с комфортным преимуществом, а в оставшееся время позволил лишь сократить отставание — 5:4.