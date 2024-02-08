«Царила атмосфера единения и понимания»: в Сочи отпраздновали десятилетие начала Олимпиады-2014

В Сочи прошли торжественные мероприятия, приуроченные к десятилетию Олимпиады-2014. Чемпионы и призёры Игр посадили деревья в парке «Ривьера», поднялись на Розу Хутор и поучаствовали в церемонии открытия Спартакиады учащихся, а также заложили капсулу в ознаменование строительства Академии фигурного катания на коньках и хоккея «Наследие». Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, организация соревнований в городе-курорте была высоко оценена международным сообществом, а глава Минспорта Олег Матыцин подчеркнул, что это событие стало драйвером и мотиватором развития в России всех дисциплин, которые были включены в олимпийскую программу.

В Сочи в среду, 7 февраля, состоялось большое число праздничных мероприятий в честь Дня зимних видов спорта, в этом году приуроченного к десятилетию Олимпиады-2014. В город-курорт приехали триумфаторы Игр и подарили россиянам множество положительных эмоций.

Как отметил президент РФ Владимир Путин в своём обращении, те соревнования стали настоящими праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли.

«Важно, что сегодня богатейшее олимпийское наследие Сочи служит людям. На знаменитых стадионах и в ледовых дворцах проводятся масштабные общественные, культурные, спортивные мероприятия, воспитываются новые чемпионы и ставятся новые рекорды. Проходящая в эти дни XII зимняя Спартакиада учащихся России, встречи прославленных атлетов, тренеров и наставников с талантливой молодёжью убедительно это подтверждают», — отметил глава государства.

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А по словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, организация Олимпиады была высоко оценена международным сообществом.

«Все — и спортсмены, и члены МОК — говорили о высочайшем уровне её подготовки и проведения. Глава МОК Томас Бах в своём финальном выступлении назвал наши Игры безупречными. Но мы видим, как за последние годы отношение к России, и в частности к её спортивным успехам, изменилось. Это объясняется конъюнктурой и зависимостью МОК от финансирования со стороны западных спонсоров», — заявил политик.

Первый вице-спикер Госдумы и бывший президент ОКР Александр Жуков, в свою очередь, отметил, что Сочи может провести ещё одну Олимпиаду уже сегодня. Правда, как пошутил действующий глава организации Станислав Поздняков, для этого международное сообщество должно очень серьёзно попросить Россию.

«Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу. Россия — щедрая душа», — добавил Поздняков.

Праздничные мероприятия начались в парке отдыха «Ривьера». Победители и призёры соревнований высаживали цитрусовые деревья. Среди тех, кто оставил на Аллее Дружбы свой «зелёный автограф», были и представители Белоруссии. В частности, олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер. Как отметила спортсменка, здорово спустя десять лет снова оказаться в городе, о котором остались самые лучшие воспоминания.

«Я рада, что после высадки деревьев на Аллее Дружбы тут останется частичка Белоруссии. Золотая медаль Олимпиады — моё главное воспоминание о тех Играх. Они были уже пятыми по счёту для меня. На предыдущих мне не удавалось достичь хорошего результата, но в Сочи всё сложилось удачно. Это самые яркие воспоминания в моей жизни. Как популяризовать фристайл в России и Белоруссии? Возможно, следует проводить большее количество соревнований. Сдвиги в этом направлении уже заметны: в России проводить состязания по фристайлу стали чаще, этот вид спорта заметили. Более того, в вашей стране есть олимпийские призёры и, думаю, в будущем их будет только больше», — рассказала RT Цупер.

Яркие воспоминания о Сочи остались и у Дмитрия Малышко, который выиграл Олимпиаду в эстафете. Эта медаль была единственной золотой в биатлоне для россиян. По признанию спортсмена, многих членов национальной команды он давно не видел.

«Никто из них не изменился, всё пролетело как один день. С удовольствием передам свой опыт и эмоции нашему молодому поколению. Ребята приехали сюда заряженными и только начинают свой спортивный путь. Думаю, у них всё получится, особенно в таких местах, как Сочи, где есть великолепные спортивные объекты», — заявил RT биатлонист.

Малышко также отметил, что тогда на всём коллективе лежала большая ответственность, поскольку страна ждала наград от каждого атлета.

«К сожалению, для спортсмена Олимпиада — это долгая и кропотливая работа. Хотелось бы оказаться по ту сторону телевизора, на трибунах, поболеть со всеми вместе. Но я надеюсь, мы подарили болельщикам праздник. А для нас это была большая ответственность. И когда появились медали, очень сильно выдохнули. Как часто вспоминаем ту эстафету? Ну точно не каждый день. Хорошо общаюсь с Антоном Шипулиным. С Алексеем Волковым долго не пересекались, и наконец здесь удалось встретиться. Поддерживаю контакты с некоторыми лыжниками, кто тоже выступал в Сочи в 2014-м. Сегодня я был рад всех видеть и поддержать это хорошее мероприятие», — добавил олимпийский чемпион.

При этом, по словам директора Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Анатолия Мирошникова, проведение главного старта четырёхлетия дало огромный толчок для популяризации различных дисциплин в регионе.

«Назову только одну фамилию — Ирма Махиня, призёр Олимпиады-2022 в прыжках на лыжах с трамплина. Это наша, сочинская девушка, которая проявила себя. После домашних Игр она начала тренироваться и в смешанной команде в Пекине завоевала серебряную медаль. У нас построены катки. Мы одни из лидеров Краснодарского края по зимним видам спорта. Но важно говорить не только про эти дисциплины. Олимпиада заразила сочинцев и гостей курорта — развиваются и другие спортивные объекты. Здесь находится федеральный центр сборных команд страны. И каждый год он расширяется», — подчеркнул чиновник.

Торжественные мероприятия продолжились на Розе Хутор, где состоялось открытие Спартакиады учащихся 2024 года, а также награждение победителей и призёров соревнований. На нём присутствовал министр спорта РФ Олег Матыцин. Ему Олимпиада-2014 в первую очередь запомнилась эмоциями людей.

«Речь о празднике, который ощущала не только Россия, но и весь мир. Недаром Игры в Сочи были признаны лучшими. Тут царила атмосфера единения и понимания того, что спорт — это посол мира, который способен творить чудеса. Яркие победы наших спортсменов уже являются частью истории, на которую равняется нынешнее поколение. Трудно выделить триумф кого-то одного из спортсменов. Я радовался и гордился общей победой сборной России», — заявил RT Матыцин.

По словам министра, Олимпиада стала драйвером и мотиватором всех видов спорта, которые были включены в программу.

«Можно говорить обо всех лыжных дисциплинах, о хоккее, кёрлинге или фигурном катании, но сила всё же в единстве — когда каждый из видов спорта дополняет друг друга», — резюмировал он.

Впрочем, для достижения этой цели в 2014-м пришлось приложить немало усилий, не только построить объекты. Для борьбы за медали в шорт-треке и сноуборде были приглашены в команду Виктор Ан и Вик Уайлд. По словам Виталия Мутко, возглавлявшего тогда Минспорта, он лично согласовывал каждую кандидатуру.

«Алёна Заварзина пришла ко мне и говорит: «Есть парень такой, Вик Уайлд, у нас семья будет». Я спрашиваю её: «Ты «Кубанские казаки» смотрела? Всё, хорошо. Будет жить в нашем колхозе. Давайте его к нам». Вик же тогда был восьмым-десятым номером в сборной США. Но мы угадали! Он не мог не произвести впечатления на страну, на болельщиков», — приводит слова Мутко «Матч ТВ».

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Завершился день закладкой капсулы с письмом в ознаменование строительства Академии фигурного катания на коньках и хоккея «Наследие». Именно к этим видам спорта в 2014-м было приковано особое внимание. А Евгений Плющенко тогда завоевал своё второе золото Игр.

«Самое обидное, что не отсоревновался в индивидуальном зачёте! Мог попасть в тройку и даже победить. Ведь все откатались очень плохо, но я не мог даже просто ходить. У нас была тренировка короткой программы в шесть утра, я упал с каскада 4—3—3. Почувствовал острую боль. Мне сделали обезболивание. Решил попробовать дальше. Вышел на разминку снова. Боли страшнейшие. Проваливается нога. Я подумал, что раз сейчас не могу, то что будет дальше», — рассказал фигурист.

Также вечером состоялись открытие экспозиции олимпийских факелов и презентация книги, посвящённой наследию Игр-2014. Как подчеркнул Мирошников, Сочи остаётся курортным городом, но теперь он неразрывно связан с активным образом жизни: начиная от спортивного туризма и скалолазания до яхтинга.

«У нас есть прекрасная теннисная база плюс большое внимание уделяется массовому спорту, построено десять полноценных футбольных полей. Кроме того, на субсидии от губернатора региона за три года возведено два спортивных комплекса, сейчас вводится в эксплуатацию третий и планируется ещё пять. И это не считая спортивных площадок, которых за прошлый год было построено около 40», — добавил чиновник.