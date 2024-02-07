Фаткулина призналась, что расстроена собственными результатами на Олимпиаде в Сочи

Конькобежка Ольга Фаткулина призналась, что расстроена своими результатами на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«До сих пор немножко расстроена четвёртым местом в забеге на 1000 м, как и тем, что не смогла выиграть на 500 м. Я всё равно испытала восторг от серебряной медали, но потом пришло осознание, что была в шаге от золота, и немножко расстроилась», — приводит слова Фаткулиной Metaratings.ru.

Фаткулина завоевала серебро на 500-метровой дистанции, уступив представительнице Южной Кореи.

Ранее Алла Цупер вспомнила о победе на Олимпиаде в Сочи.