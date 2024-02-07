«Аллею славы» на выставке «Россия» дополнили медалями к юбилею Олимпиады в Сочи

«Аллею славы» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ дополнили медалями к юбилею зимних Олимпийских игр в Сочи.

В Сочи десять лет назад стартовали XXII зимние Олимпийские игры. По итогам Олимпиады Россия стала первой в медальном зачёте, завоевав 33 медали.

Посетители выставки «Россия» смогут увидеть на «Аллее славы» золотые медали российских лыжников, биатлонистов, фигуристов и победителей в других зимних видах спорта.

В декабре сообщалось, что торжественное открытие «Аллеи славы» российских спортсменов состоялось на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.