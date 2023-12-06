«Аллея славы» российских чемпионов открылась в Москве
- РИА Новости
«Спорт всегда был и остаётся очень значимой частью жизни нашего общества, нашей истории — истории побед. И сегодня как никогда важно воспитывать новое поколение на примерах труда, примерах гордости за наш великий спортивный союз», — цитирует министра спорта РФ Олега Матыцина РИА Новости.
Первыми свои медали в аллею заложили чемпионы боевых искусств.
Ранее Матыцин назвал важной задачу сохранения ценностей и традиций российского хоккея.