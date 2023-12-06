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«Аллея славы» российских чемпионов открылась в Москве

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Торжественное открытие «Аллеи славы» российских спортсменов состоялось на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
«Аллея славы» российских чемпионов открылась в Москве
  • РИА Новости

«Спорт всегда был и остаётся очень значимой частью жизни нашего общества, нашей истории — истории побед. И сегодня как никогда важно воспитывать новое поколение на примерах труда, примерах гордости за наш великий спортивный союз», — цитирует министра спорта РФ Олега Матыцина РИА Новости. 

Первыми свои медали в аллею заложили чемпионы боевых искусств.

Ранее Матыцин назвал важной задачу сохранения ценностей и традиций российского хоккея.

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