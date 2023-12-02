Матыцин считает важной задачей сохранение ценностей российского хоккея
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Место хоккея в российском спорте основополагающее, прежде всего потому что это командный вид спорта. Когда люди играют в команде, то там один — за всех, и все — за одного. Вот эти принципы сейчас очень важны.
Мы видим, как сейчас активно развивается КХЛ. У нас очень хорошая система подготовки детей, именно как система методическая. Поэтому важно эти ценности хранить, беречь, помнить о том фундаменте, который создан благодаря хоккейной школе Тарасова, школам Чернышёва, Тихонова, Знарка», — приводит слова Матыцина ТАСС.
1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея.
Ранее Матыцин заявил, что чувствует ответственность за будущее спорта России.