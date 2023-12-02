RT в Telegram
Подпишись

Матыцин считает важной задачей сохранение ценностей российского хоккея

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает важной задачей сохранение ценностей и традиций российского хоккея.
Матыцин считает важной задачей сохранение ценностей российского хоккея
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Место хоккея в российском спорте основополагающее, прежде всего потому что это командный вид спорта. Когда люди играют в команде, то там один — за всех, и все — за одного. Вот эти принципы сейчас очень важны.

Мы видим, как сейчас активно развивается КХЛ. У нас очень хорошая система подготовки детей, именно как система методическая. Поэтому важно эти ценности хранить, беречь, помнить о том фундаменте, который создан благодаря хоккейной школе Тарасова, школам Чернышёва, Тихонова, Знарка», — приводит слова Матыцина ТАСС.

1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея.

Ранее Матыцин заявил, что чувствует ответственность за будущее спорта России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить