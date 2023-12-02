Матыцин считает важной задачей сохранение ценностей российского хоккея

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает важной задачей сохранение ценностей и традиций российского хоккея.

«Место хоккея в российском спорте основополагающее, прежде всего потому что это командный вид спорта. Когда люди играют в команде, то там один — за всех, и все — за одного. Вот эти принципы сейчас очень важны.

Мы видим, как сейчас активно развивается КХЛ. У нас очень хорошая система подготовки детей, именно как система методическая. Поэтому важно эти ценности хранить, беречь, помнить о том фундаменте, который создан благодаря хоккейной школе Тарасова, школам Чернышёва, Тихонова, Знарка», — приводит слова Матыцина ТАСС.

1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея.

Ранее Матыцин заявил, что чувствует ответственность за будущее спорта России.