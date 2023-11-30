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Матыцин заявил, что чувствует ответственность за будущее спорта России

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что чувствует ответственность за будущее спорта России.
Матыцин заявил, что чувствует ответственность за будущее спорта России
  • Gettyimages.ru

«Мы по праву великая спортивная страна. Олимпийские проекты, глобальные международные проекты, которые мы реализовывали в СССР и России, делают нас очень надёжным партнёром всего мирового спорта. Я чувствую сегодня ответственность за будущее нашего спорта», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Матыцин выступил на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2023 год.

Ранее Матыцин заявил, что спорт в России воспитывает патриотизм.

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