Министр спорта Олег Матыцин заявил, что чувствует ответственность за будущее спорта России.

«Мы по праву великая спортивная страна. Олимпийские проекты, глобальные международные проекты, которые мы реализовывали в СССР и России, делают нас очень надёжным партнёром всего мирового спорта. Я чувствую сегодня ответственность за будущее нашего спорта», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Матыцин выступил на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2023 год.

Ранее Матыцин заявил, что спорт в России воспитывает патриотизм.