Возвращение Кулижникова, серебро Таталиной в США и сборы скелетонистов в Китае: как спортсмены готовились к Спартакиаде

Рекордсмен мира Павел Кулижников вернулся в конькобежный спорт после пропуска прошлого сезона и планирует успешно стартовать на Спартакиаде сильнейших. Ангелина Голикова также после паузы успела завоевать два серебра на чемпионатах страны. Семён Елистратов продолжает показывать высокие результаты в шорт-треке, а Вик Уайлд пообещал продолжить карьеру до Игр 2026 года. Скелетонисты и бобслеисты провели сборы на олимпийской трассе Яньцин в Китае, а Анастасия Таталина завоевала серебро в биг-эйре на Всемирных экстремальных играх в США.

Если за лыжными гонками, хоккеем, биатлоном и фигурным катанием российские болельщики следят с особым вниманием, то другие зимние виды спорта часто остаются в тени вплоть до Олимпиады. Тем не менее в каждом из них в отсутствие международных стартов проводятся внутренние соревнования и появляются новые звёзды.

Скелетон

Пожалуй, больше всего из-за отстранения от международных турниров страдают представители бобслея и скелетона, а также санного спорта, поскольку в России есть только одна трасса — в Сочи. И проводить этапные турниры просто негде, ведь спуск в Красной Поляне за последние два сезона, скорее всего, изучен уже вдоль и поперёк.

Тем не менее в текущем сезоне российские спортсмены уже приняли участие в одном крупном старте — Кубке страны, который состоялся в начале ноября. На соревнованиях не обошлось без сюрпризов.

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Так, у женщин в скелетоне золото завоевала 19-летняя Полина Тюрина. Она оказалась сильнее соперниц в обеих попытках, причём в первой даже установила новый рекорд трассы — 56,80 секунды. Фаворитом турнира считалась чемпионка Европы среди юниоров и призёр этапа Кубка мира Алина Тарарыченкова, но она осталась только второй.

У мужчин в этом виде программы на лидирующих позициях остаются хорошо знакомые по прошлым сезонам спортсмены. Так, за первое место в Кубке упорная борьба развернулась между Александром Третьяковым и Евгением Рукосуевым: последний оказался быстрее соперника на 0,02 секунды. Участник Олимпийских игр в Пекине и вовсе оформил золотой дубль: вместе с Алёной Фроловой он выиграл ещё и смешанную командную гонку.

В декабре скелетонисты отправились в Китай потренироваться на трассе Яньцин. По словам старшего тренера сборной России Дениса Алимова, представители национальной команды показали очень приличные результаты — на уровне топ-5 Кубка мира. И это при том, что весь месяц стояли сильные морозы, из-за чего лёд был медленнее обычного.

Бобслей

В бобслее, как и в скелетоне, новые имена появляются в соревнованиях женщин. Так, 36-летнюю Надежду Сергееву, которая выступала ещё на Олимпиаде в Сочи, обогнали в монобобе Вера Серышева и Анастасия Макарова, а в двойках золото взяли Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец.

У мужчин сохраняет лидирующие позиции Ростислав Гайтюкевич. Вместе с разгоняющим Алексеем Лаптевым он в ноябре установил рекорд трассы «Санки». Достаточно много этому дуэту проиграли экипажи Степана Дубинко и Алексея Стульнева.

Не было равных Гайтюкевичу на Кубке России и в четвёрках. При этом продолжает соревноваться опытный Максим Андрианов, который в этом виде программы стал вторым.

Впрочем, главным стартом для представителей национальной команды станет именно Спартакиада, к которой они активно готовятся. Бобслеисты вместе со скелетонистами в декабре провели сборы в китайском Яньцине, причём показали неплохие секунды. Гайтюкевич работал как в двойке, так и в четвёрке. Как отмечали в Союзе бобслеистов России, на этапе Кубка мира в обеих дисциплинах он стал бы вторым (при всей условности таких параллелей).

© Пресс-служба Федерации бобслея и скелетона России

Санный спорт

В санном спорте календарь примерно такой же. Неизменен и состав национальной команды у мужчин. На Кубке России в ноябре в очередной раз подтвердил статус лидера сборной Семён Павличенко, вторым стал Александр Горбацевич. Не уехал из Сочи без медали и Роман Репилов — правда, только в эстафете в составе сборной Москвы. В двойках не было равных Андрею Богданову и Юрию Прохорову.

У женщин никому не отдаёт пальму первенства Виктория Демченко. При этом соревнования пропускали бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Татьяна Иванова и двукратная победительница чемпионата мира 2020 года Екатерина Катникова.

«Иванова учится в Российском международном олимпийском университете в Сочи на спортивного менеджера. Обучение очное, так что пока она взяла паузу в соревновательной практике. Обещала вернуться к главным стартам сезона — чемпионату России и Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Катникова же в настоящее время не тренируется, хотя о завершении карьеры не объявляла», — приводит слова главного тренера сборной России Сергея Чудинова ОКР.

Специалист обратил внимание на молодёжь, которая неплохо выступает в последнее время, в том числе на Софию Мазур и Дарью Олесик.

«Эти спортсменки заняли призовые места вслед за опытной Викторией Демченко. У обеих положительная динамика в результатах. На Кубке Олесик была второй в классической гонке, Мазур — в спринте. Появилась хорошая юниорская двойка. 19-летние Лев Романов и Владислав Веремеенко первый год выступают по взрослым. Тем не менее они заняли вторые места вслед за лидерами — Андреем Богдановым и Юрием Прохоровым», — добавил специалист.

Сборная России по санному спорту также планирует посетить трассу в Китае. Правда, сделает это уже в конце сезона — в марте.

Александр Горбацевич

© Пресс-служба Федерации санного спорта России

Кёрлинг

В кёрлинге в этом сезоне пока состоялся только Кубок страны. И у мужчин второй крупный старт подряд выигрывает коллектив из Санкт-Петербурга во главе с Алексеем Тимофеевым. При этом Сергей Глухов, который был скипом сборной на Олимпиаде в Пекине, сменил амплуа и уступил место Дмитрию Миронову.

Перестановки в команде произошли после того, как в прошлом сезоне на чемпионате России представители Краснодарского края заняли только пятое место.

У женщин подобных изменений нет. Кубок страны выиграла сборная Санкт-Петербурга со скипом Алиной Ковалёвой, завоевавшей золото чемпионата Европы в 2015 году. Коллектив не менее титулованной Анны Сидоровой на турнире занял скромное девятое место, пропустив в плей-офф команды Дианы Маргарян и Елизаветы Трухиной.

А в январе Трухина вместе с Николаем Лысаковым одержала победу на чемпионате России среди смешанных пар. Это золото стало первым для команды Иркутской области. Причём в финале дуэт оказался сильнее Ковалёвой и Тимофеева.

«К победе на чемпионате мы шли последние несколько лет — где-то были в шаге, где-то в двух. Сейчас, видимо, созрели для победы: смогли проявить терпение и спокойствие, немного подождать и выиграть. Не могу сказать по эмоциям, что есть ощущение сильной радости или эйфории. Нужно дальше работать. Титул чемпиона России — это ответственность и определённая планка, ты должен соответствовать этому уровню и после завоевания этого статуса. Когда сошёл с пьедестала — ты уже никто, надо дальше работать над собой и доказывать свой статус, нельзя расслабляться», — отметила Елизавета.

При этом, по словам главы Федерации кёрлинга России Дмитрия Свищёва, массовость этого вида спорта и интерес к нему в стране из года в год растут. Однако на национальную команду отрицательно влияет отсутствие международных стартов.

«Мы общались с нашим тренерским штабом, с нашими сильнейшими спортсменами. Действительно, в отсутствие практики уровень падает — это проблема всех видов спорта, никуда не деться от этого. Когда ты соревнуешься с равными или с соперниками более высокого уровня — это разные вещи. Но внутренняя конкуренция высока, мы это переживём, на опыте, на внутреннем резерве справимся с этим вызовом», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Горнолыжный спорт

У российских горнолыжников сезон в самом разгаре. Спортсмены успели принять участие в нескольких этапах Кубка России. Триумфально после пропущенного из-за травмы года вернулся Александр Хорошилов. 39-летний атлет, выигравший в своё время этап Кубка мира, возглавляет зачёт в слаломе. Совсем немного от него отстаёт главный конкурент Семён Ефимов.

У женщин серьёзную борьбу россиянкам навязывает белоруска Мария Шканова. Впрочем, в текущем сезоне победить её удавалось и Екатерине Ткаченко, и Анастасии Горностаевой.

В гигантском слаломе у мужчин лидирует опытный Александр Андриенко. При этом обращает на себя внимание юный Иван Мизинцев, который неплохо выступает в обеих дисциплинах и какое-то время даже возглавлял общий зачёт, а сейчас опустился на пятую строчку. Среди девушек завязалась борьба между Юлией Плешковой и Виталиной Гириной, успешно выступившей на последних соревнованиях.

© Пресс-служба Федерации горнолыжного спорта России

Сноуборд

В сноуборде чудеса спортивного долголетия демонстрирует Вик Уайлд. Двукратный олимпийский чемпион в 37 лет не планирует завершать карьеру и мечтает выступить на Играх в Италии в 2026 году. Правда, только с триколором.

«Не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», — заявил Уайлд.

Однако пока в соревнованиях в России бывший американец активного участия не принимает. В его отсутствие на этапах Кубка страны первое место в рейтинге захватил опытный Дмитрий Логинов. Однако конкуренцию ему навязывают Игорь Слуев, Дмитрий Карлагачев, Илья Витюгов. Обращает на себя внимание Илья Хуртин, которому всего 18 лет, — именно он в общем зачёте ближе всего к трёхкратному чемпиону мира.

У женщин безоговорочным лидером остаётся София Надыршина. В текущем сезоне на соревнованиях она не опускалась ниже третьего места.

В сноуборд-кроссе пока состоялось несколько этапов Кубка страны. И в личном зачёте у мужчин лидирует Даниил Дильман, имеющий опыт выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане. В этом сезоне он победил на двух турнирах. Продолжает спортивную карьеру и 32-летний серебряный призёр Игр в Сочи Николай Олюнин, но он пока только один раз попал в топ-3. У девушек лучшие результаты показывает участница Игр в Пекине Кристина Пауль, которая также успела взять два золота.

В биг-эйре, слоуп-стайле и хаф-пайпе в сноуборде происходит смена поколений. Владислав Хадарин, за которого российские болельщики переживали в Пекине, пока ни разу не попал на пьедестал почёта, ограничившись топ-6. При этом несколько 20-летних спортсменов борются за первую строчку в общем зачёте.

У девушек же обращает на себя внимание 15-летняя Алёна Дихтярёва, завоевавшая золото и серебро в биг-эйре. Ещё более впечатляющие результаты у её одногодки Марии Никольской — две победы в слоуп-стайле и хаф-пайпе.

Всероссийские соревнования по сноуборд-кроссу

© Пресс-служба Федерации сноуборда России

Фристайл

Соревнования по фристайлу на территории России только набирают обороты. В Ярославле в конце января прошли два подряд этапа Кубка страны. Оба остались за трёхкратным чемпионом мира Максимом Буровым и за призёром ЧМ-2019 и ЧМ-2021 Любовью Никитиной.

Не обошлось в этом виде программы и без трагических событий. В марте 2023 года в возрасте 30 лет ушёл из жизни из-за кровоизлияния в мозг чемпион мира Павел Кротов.

В могуле борьба на этапах Кубка проходит между серебряным призёром ЧМ Викторией Лазаренко и юной Юлией Семенюк, а у мужчин дважды на пьедестале почёта оказывался участник ОИ-2022 Никита Новицкий.

В лыжном хаф-пайпе прошли пока только соревнования в Красноярске, они остались за Екатериной Селезнёвой и Владимиром Ивановым.

В слоуп-стайле стартовали с побед серебряный призёр чемпионата мира Лана Прусакова и Артём Дулов, который также успешно выступает в биг-эйре. В этом виде программы в отсутствие Анастасии Таталиной нет явных лидеров.

Чемпионка мира тем временем стала единственной россиянкой, приглашённой в США на Всемирные экстремальные игры, которые не находятся в юрисдикции ISU. Спортсменка вновь продемонстрировала свои лучшие качества и заняла на турнире второе место в биг-эйре. Причём на официальном сайте соревнований не побоялись использовать триколор рядом с фамилией Таталиной.

© Федерация фристайла России

Лыжное двоеборье и прыжки с трамплина

У летающих лыжников лидеры с Олимпиады в Пекине не изменились. Евгений Климов уверенно шёл на первой строчке после пяти этапов Кубка страны, однако затем пропустил два турнира и в новом году не может попасть в топ-3. Пока спортсмен набирает форму, на первой строчке по очереди побывали Роман Трофимов, Данил Садреев и Михаил Назаров.

У женщин уверенно выглядит на этапах Кубка 25-летняя Александра Кустова. Она, как и Климов, выиграла пять этапов подряд. Впрочем, в Пхёнчхане спортсменка заняла только 24-е место.

В лыжном двоеборье явным лидером является Стефания Надымова, уступившая первое место лишь в Нижнем Тагиле. А у мужчин Артём Галунин уверенно побеждает во всех соревнованиях, в которых принимает участие (на Олимпиаде в Пекине он был только 39-м).

Конькобежный спорт

Сезон в конькобежном спорте ознаменовался возвращением после травмы Павла Кулижникова. Однако в декабре на чемпионате России на отдельных дистанциях проявить себя атлет не смог.

«Мне дали один новый комбинезон, он разошёлся у меня, мы его сами починили. В итоге комбез расстёгнут, сверху кофта. А кофту дали размера XXL — не обтягивает ничего, просто парашют, поэтому садишься немного в другие углы. Эта кофта как парус действует: бежишь и понимаешь — на тебя будто гирю повесили. Сопротивляться никакой возможности не было, вот и показал такой результат», — признался Кулижников в разговоре с «Матч ТВ».

При этом за четыре соревновательных дня в Иркутске российские спортсмены установили три рекорда катка «Байкал». Отличились Дарья Качанова на 500 м и Даниил Алдошкин на «пятёрке» и «десятке». Именно он стал триумфатором турнира, завоевав высшие награды во всех дисциплинах, кроме спринтерских. На счету спортсмена пять золотых медалей.

Поддержала мужа и Екатерина Алдошкина. Она завоевала титулы чемпионки России на всех дистанциях, в которых выходила на старт (четыре золота). Причём спортсменка проводила лишь второй чемпионат в «длинных» коньках, совмещая с выступлениями на соревнованиях по шорт-треку.

В спринте абсолютное лидерство захватили Руслан Мурашов и Дарья Качанова. В то же время надо отметить в числе призёров турнира Руслана Захарова, Данилу Семерякова и Артёма Арефьева.

У женщин вернулась после паузы и сразу завоевала серебро на дистанции 500 м Ангелина Голикова, а затем она стала второй и на чемпионате России в спринтерском многоборье. В Кемерове Алдошкины не выступали, поэтому золото в классике у мужчин досталось Захарову, а у женщин — Екатерине Кошелевой.

К сожалению, с молодёжью в конькобежном спорте пока есть проблемы. По словам главного тренера национальной команды Дмитрия Дорофеева, средний уровень подготовки юниоров оставляет желать лучшего.

«К сожалению, между рекордами Павла Кулижникова и подготовкой юных конькобежцев есть большой разрыв. Появился интересный юниор Михаил Шер, у которого заметен прогресс. Но такие случаи единичны... Недостаточно построить катки и обеспечить экипировкой. Всё решают кадры, и только усилиями тренеров сборной проблему не закрыть. Мы проводили семинары, но многие тренеры в регионах не могут выйти за пределы шаблона. А такие, как Мурашов и Кулижников, не берутся из ниоткуда. Их надо готовить минимум пять-шесть лет», — приводит слова специалиста официальный сайт ОКР.

© Пресс-служба Союза конькобежцев России

Шорт-трек

В шорт-треке национальная сборная лишилась Софьи Просвирновой, которая сменила спортивное гражданство ради мужа-датчанина и теперь выступает в конькобежном спорте.

«Там вообще ни у кого не возникло вопросов к спортсменке. Она выходила замуж не для того, чтобы сидеть в России, а супруг жил в Дании. Сейчас они вместе тренируются и выступают. Причём там шорт-трека нет. Ей пришлось переквалифицироваться. И Софья, как это ни странно, в конькобежном спорте показывает результаты лучше многих наших ребят», — заявил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью RT.

После ухода Просвирновой борьбу за золото на чемпионатах страны вели Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова. Но первая пропустила одно из первенств, а вторая вышла замуж за Алдошкина и пошла по пути Софьи, сменив специализацию.

В отсутствие лидеров чемпионат в многоборье неожиданно выиграла Алёна Крылова, которая, впрочем, стабильно занимает места на этапах Кубка страны. Также в тройку попали Елена Серёгина и Софья Бойцова.

У мужчин никто не может составить конкуренцию Семёну Елистратову. В многоборье 33-летний олимпийский чемпион с огромным преимуществом победил Павла Ситникова и Сергея Милованова. Сильнейшим в этом виде программы он был и в прошлом году.