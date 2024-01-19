Вяльбе считает двуличными решения МОК в отношении российских спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов слишком политизированные.

«Они все двуличные: сегодня скажут одно, а завтра подумают и скажут другое. Я, честно сказать, ничего хорошего от них не жду. Мне кажется, что в средствах массовой информации о них лучше поменьше писать, чтобы лишний раз не пиарить», — цитирует Вяльбе ТАСС.

При этом она дала понять, что перестала обращать внимание на заявления МОК.

«Каждый раз, когда мы о них говорим, они думают, что мы тут переживаем. Не переживаем мы», — заключила Вяльбе.

В МОК после допуска сборной Израиля к участию в молодёжном чемпионате мира по хоккею в третьем дивизионе заявили, что «выступают против любых форм дискриминации, которые заложены в Олимпийской хартии».

Ранее Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков.





















