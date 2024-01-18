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Устюгов: активно тренируюсь после болезни и планирую выступить на Спартакиаде

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Олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что начал активно тренироваться после болезни.
Устюгов: активно тренируюсь после болезни и планирую выступить на Спартакиаде
  • РИА Новости

«Да, приболел. Сейчас начинаю активно тренироваться. Участие на этапе Кубка России в Тюмени пока под вопросом, а на Спартакиаде я планирую выступить в индивидуальных гонках, если позволят форма и здоровье», — заявил Устюгов РИА Новости. 

Спортсмен пропустил пятый этап Кубка России, который прошёл в Казани с 11 по 14 января. Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской Спартакиады в Тюмени пройдёт 9—18 февраля.

Устюгов является золотым медалистом Игр в Пекине в эстафете 4 по 10 км, также на его счету двукратное чемпионство на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Устюгов примет участие в турнире по лыжным гонкам в Сыктывкаре. 

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