Устюгов: активно тренируюсь после болезни и планирую выступить на Спартакиаде

Олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что начал активно тренироваться после болезни.

«Да, приболел. Сейчас начинаю активно тренироваться. Участие на этапе Кубка России в Тюмени пока под вопросом, а на Спартакиаде я планирую выступить в индивидуальных гонках, если позволят форма и здоровье», — заявил Устюгов РИА Новости.

Спортсмен пропустил пятый этап Кубка России, который прошёл в Казани с 11 по 14 января. Турнир по лыжным гонкам в рамках II Всероссийской Спартакиады в Тюмени пройдёт 9—18 февраля.

Устюгов является золотым медалистом Игр в Пекине в эстафете 4 по 10 км, также на его счету двукратное чемпионство на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Устюгов примет участие в турнире по лыжным гонкам в Сыктывкаре.