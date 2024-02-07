Леонова: чувствовалось, что Россия вложила в организацию Олимпиады в Сочи душу

Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением об Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Было очень классно, я это вспоминаю с большой теплотой. Россия проводит турниры на высшем уровне. Всё было организовано просто великолепно! Чувствовалось, что мы вложили в это душу», — приводит слова Леоновой «РБ Спорт».

7 февраля отмечается десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи. Россия выиграла зачёт Олимпийских игр — 2014.

Тогда сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командном турнире, а Аделина Сотникова стала лучшей в соревновании одиночниц.

Ранее Плющенко вспомнил о выступлении в командном турнире на Олимпиаде в Сочи.