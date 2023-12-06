«Решили не морозить спортсменов»: этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменён из-за слишком низкой температуры

Все гонки третьего этапа Кубка России по биатлону отменены из-за сильных морозов в Тюмени. Однако спортсменки из группы Михаила Шашилова, а также Кирилл Бажин и Василий Томшин вместо спринта вышли на контрольную тренировку. Импровизированный старт выиграла Анастасия Шевченко, за ней финишировали Тамара Дербушева и Ирина Казакевич. Между тем Дмитрий Васильев и Александр Тихонов раскритиковали СБР за то, что он не подготовил запасной вариант для проведения соревнований на случай капризов погоды.

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) до последнего надеялось спасти третий этап Кубка страны в Тюмени, намеченный на грядущий уик-энд. Прогноз погоды в регионе выглядел устрашающе, и сначала был отменён пролог, а затем спринт перенесли на среду, чтобы постараться успеть до наступления суровых морозов. Но не успели.

Утром перед гонкой столбик термометра в самой нижней точке трассы показывал -23 °С, и стало понятно, что не обойтись даже сокращением дистанции, о чём организаторы задумались накануне. Согласно правилам, допустимая температура проведения соревнований — -20 °С. В результате был отменён не только спринт, но и все остальные гонки этапа.

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«Приняли решение не морозить спортсменов. Мы всегда надеемся на лучшее — хотели провести гонки. Но погода нам не позволила это сделать», — заявил «Матч ТВ» вице‑президент СБР по проведению соревнований Иван Мелихов.

Эти старты никак не будут компенсированы по ходу сезона, так как календарь уже расписан и далеко не все регионы могут себе позволить найти средства на новые командировки спортсменов.

В стане атлетов и тренеров решение организаторов было встречено двояко. Так, тренер сборной Артём Истомин считает обоснованной отмену гонок в сильный мороз. По словам специалиста, в прошлом сезоне его подопечные уже испытывали проблемы со здоровьем после выступления в аномальный холод и ему не хотелось наступать на те же грабли.

Иное мнение у Михаила Шашилова. Он не только выступал за проведение гонок, но и отправил своих девушек на контрольную тренировку вместо официального старта. К ним присоединились и двое представителей мужской команды — Кирилл Бажин и Василий Томшин. Некоторые участницы вышли на дистанцию в специальных защитных масках, чтобы не вдыхать холодный воздух. Забег показали в прямом эфире «Матч ТВ», тройка призёров получит денежные призы в размере 30 тыс., 20 тыс. и 10 тыс. рублей.

«Допустимая погода, спортсмены готовы — я выступал от их лица. Все готовы стартовать, поэтому мы и приняли решение. Бежим укороченный масс‑старт, чтобы было весело, чтобы выпустить пар. Все одеты тепло. Общие показатели? Конечно, по большому счёту это не гонки, они ничего не развивают, но старт есть старт, мы тренировались всё лето, к чему‑то готовились», — сказал Шашилов.

Победу в импровизированном забеге одержала Анастасия Шевченко, которая финишировала с кусочком льда на лице. Второе место у Тамары Дербушевой, третьей стала Ирина Казакевич. Томшин и Бажин выступали, естественно, вне конкурса. «Жаль, что не провели настоящие гонки, я была уверена в себе», — отметила Шевченко.

По мнению двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой, отмена соревнований в сложившихся обстоятельствах — абсолютно адекватное решение, так как во главу угла были поставлены интересы спортсменов, в первую очередь их здоровье. А календарь соревнований и так достаточно насыщенный, отметила она.

«Бежать и отмораживать носы и пальцы рук? Когда стреляешь, указательный палец вытаскиваешь наружу. Ты касаешься металлической скобы, а она просто ледяная. Пальцы очень замерзают, и ты зачастую эту скобу не чувствуешь. Наверняка у некоторых ребят уже были обморожения пальцев, и для них такая погода особенно тяжело сказывается на здоровье», — цитирует бывшую биатлонистку «Матч ТВ».

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Не обошлось в этой ситуации и без критики в адрес СБР. Так, по мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, в федерации должны были предусмотреть подобное развитие событий.

«Ситуация с погодными условиями на этапе Кубка России в Тюмени была прогнозируемой. Как правило, на случай сильных морозов есть один или два запасных варианта для переноса соревнований в другое место. У нас были регионы, которые хотели принять у себя этот турнир, но СБР почему-то не рассмотрел эту возможность. Судя по всему, там просто нет людей, которые способны брать на себя ответственность при принятии оперативных решений», — сказал Васильев в комментарии RT.

Как пояснила вице-президент СБР по детско-юношескому спорту Анна Богалий, перенос соревнований обычно требует множества согласований и не всегда его можно организовать быстро.

«Календарь соревнований принимается и утверждается коллегиально. От каждого региона есть свои представители, которые высказывают своё мнение в процессе. Решения принимаются значительным количеством вовлечённых людей, и на них могут уйти месяцы. К тому же нужно ещё учитывать мнение представителей телевидения», — отметила прославленная спортсменка в разговоре с RT.

А четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал мнение, что календарь изначально был составлен неправильно.

«У нас много стрельбищ на Урале, а Сибирь мы в своё время обычно планировали ближе к весне, в конце февраля. И никто никогда не ошибался. Но у нас и поколение было другое. Помню, бегали в -32 °С в Кемерове. Пообморозили себе всё! Бежали в гетрах, двух носках, ноги газетами обматывали, только потом ботинки надевали... Не помню, чтобы кто‑то жаловался», — сказал Тихонов.

Следующие гонки должны пройти в середине декабря в Уфе в рамках второго этапа Кубка Содружества, и пока прогноз погоды в этом городе благоприятен для биатлона.