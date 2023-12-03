Эффектное возвращение: Латыпов и Резцова выиграли масс-старты на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Эдуард Латыпов сохранил жёлтую майку лидера в общем зачёте Кубка России по биатлону. Трёхкратный призёр пекинской Олимпиады одержал уверенную победу в большом масс-старте на этапе в Ханты-Мансийске, опередив Антона Смольского и Кирилла Бажина. В соревнованиях женщин первое золото после рождения дочери завоевала Кристина Резцова. Серебряная медаль неожиданно досталась 20-летней Анастасии Гришиной, допустившей в сложных погодных условиях лишь одну осечку на огневых рубежах, а бронза — Екатерине Носковой.

Второй этап Кубка России по биатлону завершился большими масс-стартами. Ещё до начала гонок было понятно, что спортсменам на дистанции придётся несладко. Столбик термометра в Ханты-Мансийске утром в воскресенье показывал -15 °С, но температура постепенно снижалась. К тому же порывы ветра доходили до 8 м/c, что для биатлона не проходит бесследно.

К счастью, на время первой лёжки у мужчин, которые вышли на старт первыми, пришлось затишье, и большая группа спортсменов смогла закрыть все мишени. Быстрее всех справились с задачей Кирилл Бажин, в который раз поразивший скоростью стрельбы, и Эдуард Латыпов. Меньше секунды на выходе со стадиона им уступали Александр Логинов и белорус Максим Воробей. Также в группе лидеров отправились на дистанцию Антон Смольский, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров и Карим Халили.

Шанс соперникам трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 дал уже на второй стрельбе, допустив осечку вторым выстрелом, и им сполна воспользовался триумфатор субботнего пасьюта. Кирилл вновь очень быстро закрыл все мишени и ушёл на трассу первым. В пределах четырёх секунд за ним расположились Воробей и Серохвостов, также не допустившие ошибок на огневом рубеже. Латыпов, несмотря на штрафной круг, тоже не выпал из обоймы и шёл четвёртым.

Без преувеличения валидольной получилась стрельба на стойке, где никто из лидеров не обошёлся без ошибок. Бажин промахнулся двумя первыми выстрелами, а потом добавил к ним ещё одну осечку. Латыпов и Серохвостов заработали по два штрафных круга, при этом никто из ближайших преследователей с работой на рубеже также не справился на отлично, так что Даниил захватил уверенное лидерство. На восемь секунд от него отставал Вадим Истамгулов, в тройку лидеров вернулся Воробей, а в спину ему дышали Бажин и Александр Поварницын. Единственным спортсменом, у которого в графе «промахи» к тому моменту по-прежнему значились нули, был Евгений Емерхонов, но из-за невысокой скорости он проигрывал Серохвостову более 20 секунд.

За круг Даниил значительно нарастил своё преимущество, и для победы ему достаточно было промахнуться на второй стойке не больше одного раза. Однако, вероятно, высокий темп дал о себе знать на стрельбище — и лидер промазал трижды. Отыграть такое отставание даже очень быстрому Серохвостову было уже не по силам.

В такой ситуации Латыпов и Смольский безупречно отработали на рубеже и рванули на трассу разбираться, кому достанется золото. Итоги этой дуэли стали ясны довольно быстро: россиянин с видимой лёгкостью убежал от белоруса и лишь продолжал увеличивать просвет между ними.

За их спинами тем временем развернулась борьба за бронзу между Бажиным и Поварницыным. За 500 м до финиша между ними было всего 4,4 секунды, но приблизиться к Кириллу у Александра так и не получилось.

Таким образом, Латыпов сохранил жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка страны, которую рисковал потерять в случае победы Бажина. Сейчас в активе Эдуарда 168 очков, у Кирилла — 157 баллов.

«Я борюсь до конца, несмотря на промахи. Погодные условия очень сложные, есть ветер. Понимал, что могут быть ошибки у соперников, но главное — не совершать их самому. После третьего рубежа осознавал, что всё рядом и можно бороться за первое место при хорошей стрельбе. Я поборолся, настроился и на последнем рубеже сделал ноль. Это помогло победить», — заявил Эдуард в эфире «Матч ТВ».

Также по теме Признак мастерства: Латыпов и Шевченко выиграли спринты на втором этапе Кубка России по биатлону Эдуард Латыпов одержал первую победу в сезоне, выиграв спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России. Вторым неожиданно стал...

Главной героиней женской гонки стала Кристина Резцова. Вице-чемпионка пекинской Олимпиады на удивление быстро вернула боевые кондиции после перерыва, связанного с рождением второй дочери, и на протяжении уже нескольких гонок демонстрирует и высокую скорость, и хорошую стрельбу — если оставить за скобками нелепую случайность с потерей обоймы во время субботней гонки преследования. Но это досадное происшествие никак не сказалось на настрое спортсменки на следующую гонку.

Резцова уверенно справилась с первым огневым рубежом, как и большая группа спортсменок, которую возглавила Анастасия Гореева. Нулём обошлась Кристина и на второй лёжке, но слишком долго выцеливала мишени, так что её опередила также безупречно стрелявшая Полина Шевнина. А между тем в тройку лидеров ворвалась 20-летняя Анастасия Гришина и лишь немного на выходе со стадиона ей уступили Екатерина Носкова и Тамара Дербушева. Во втором эшелоне собрались Гореева, Елизавета Каплина, Виктория Сливко и Ирина Казакевич, которым пришлось преодолеть по одному штрафному кругу.

Немногие спортсменки обошлись без промахов во время третьей стрельбы. Так, Шевнина с ходу отправила в молоко два патрона и практически выбыла из борьбы за награды. Дважды промазали и Казакевич с Дербушевой, зато юная Гришина не дрогнула, первой закрыла все мишени и возглавила гонку. Резцова старалась работать наверняка, но всё же смазала последний выстрел и в итоге лишь на две секунды опережала Носкову.

Все точки над i Кристина расставила на заключительной стойке. Она вновь стреляла без спешки, и на этот раз такая тактика принесла ей плоды. Она единственная из трио лидеров обошлась без осечек, тем самым обеспечив себе первую победу в сезоне. Носкова же, до этого закрывшая 15 мишеней, под занавес гонки промахнулась два раза и не смогла навязать борьбу за серебро Гришиной, допустившей единственный промах.

Приболевшая Наталия Шевченко, выигравшая первые две гонки этапа, не закрыла в масс-старте восемь мишеней и заняла лишь 19-е место.

«Вчера немного разозлилась сама на себя из‑за случившегося, но потом отпустила ситуацию, забыла вчерашний день и выходила со свежей головой. Сегодня с самого утра знала, что это мой день, — так всё складывалось. Настраивалась бороться до конца. Рада, что получилось справиться с сегодняшней погодой, было действительно очень холодно, ветрено. Последние круги было настолько тяжело бороться, особенно на мосту поддувал ветер — невозможно», — призналась Резцова после победы.