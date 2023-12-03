Латыпов — о победе в масс-старте: борюсь до конца, несмотря на промахи

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я борюсь до конца, несмотря на промахи. Погодные условия очень сложные. Понимал, что могут быть ошибки у соперников, но главное — не совершать их самому. После третьего рубежа осознавал, что все рядом и можно бороться за первое место при хорошей стрельбе», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

На четырёх огневых рубежах биатлонист допустил три промаха.

На второй позиции финишировал белорус Антон Смольский. Третий — россиянин Кирилл Бажин.

Ранее сообщалось, что Бажин победил в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону.