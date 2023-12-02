Шевченко подтвердила класс, Латыпов проиграл Бажину и Логинову: как прошли пасьюты на этапе Кубка в Ханты-Мансийске

Наталия Шевченко вслед за спринтом выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка России по биатлону. Спортсменка с двумя промахами опередила Елизавету Каплину и Анастасию Горееву, допустивших по одной осечке на огневых рубежах. Мужской пасьют остался за Кириллом Бажиным, который не закрыл лишь одну мишень. Столько же штрафных кругов заработал серебряный призёр Александр Логинов, а победитель пятничного спринта Эдуард Латыпов промазал четыре раза, но сумел вырвать бронзу.

Пятничный спринт на втором этапе Кубка России принёс довольно плотные результаты у мужчин, что обещало захватывающую борьбу в пасьюте. И эти ожидания полностью оправдались. Первым в гонку отправился Эдуард Латыпов, но его преимущество над одним из героев предыдущего дня Евгением Сидоровым составляло всего 3 секунды, а над Антоном Смольским — 9. Четвёртым в 17 секундах от трёхкратного призёра Олимпиады-2022 убежал Кирилл Бажин.

Ходом и белорус, и екатеринбуржец уступали двум лидерам, и разрыв между ними несколько увеличился к первой стрельбе. Латыпов постарался отстреляться быстро, но последний патрон отправил в молоко и бросился отрабатывать штрафной круг. Сидоров же работал не спеша, но наверняка: закрыл все мишени и ушёл на трассу единоличным лидером с 11-секундным преимуществом над уфимским биатлонистом.

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Смольский же с одним промахом откатился на пятую позицию, пропустив вперёд Александра Логинова и Бажина. Вскоре белоруса обошли ещё и Карим Халили с Даниилом Серохвостовым, ворвавшиеся в шестёрку лучших с 14 и 15 мест.

Правда, москвича подвела вторая лёжка, где он промахнулся дважды, равно как и Латыпов. В результате главным преследователем Сидорова, который по-прежнему стрелял медленно, но верно, стал Бажин. А лидером второго эшелона оказался Логинов, немного опережавший Латыпова, белоруса Максима Воробья и Серохвостова. Последний вскоре вырвался вперёд на трассе, но, вероятно, перестарался со скоростью и на стойке допустил осечку, потеряв место в тройке.

Сидоров же и третью стрельбу провёл на ноль, тогда как Бажин смазал последний выстрел. Но благодаря очень быстрой работе с оружием его отставание от соперника на выходе со стадиона составило всего 5,8 секунды. Третью позицию сохранил представитель «Союза трёх биатлонистов» — импровизированной группы самоподготовки, в которую помимо Логинова вошли Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Момент истины для серебряного призёра пятничного спринта наступил на последнем огневом рубеже. Евгений и Кирилл пришли на позиции плечом к плечу, но первые три выстрела лидера гонки прошли мимо цели. Бажин же вновь отстрелялся пулемётной очередью и рванул к своему первому в сезоне индивидуальному золоту.

«Можно и с промахом побеждать. Когда соперники позволяют и мажут на рубеже, то можно и себе чуть-чуть позволить ошибиться. На третьей стрельбе стрелял быстро, но я там и ошибся», — сказал Кирилл после финиша в эфире «Матч ТВ».

Для Сидорова гонка завершилась, увы, лишь на восьмом месте. Как подчеркнул спортсмен, причиной досадных промахов стало не волнение, а слишком высокий пульс и желание отработать так же быстро, как соперник.

Как феникс из пепла восстал Латыпов. Большую часть гонки он провёл на шестой позиции и настрелял четыре промаха до заключительной стойки, но с ней справился безупречно. А осечки Серохвостова и Томшина, промазавших по два раза, позволили ему подняться на третье место, с которого его уже никто не смог потеснить. Серебро завоевал Логинов, чем был крайне доволен.

«Куда мне со сборниками тягаться. Я чисто региональный спортсмен, довольствуюсь вторым местом», — пошутил после гонки Александр.

Если Латыпов не сумел отстоять своё первое место после спринта, то Наталия Шевченко, напротив, одержала вторую подряд победу в Ханты-Мансийске.

Правда, поначалу дела у бывшей лыжницы шли не слишком успешно. На первой стрельбе она единственной из группы лидеров, в которую входили Ирина Казакевич, Наталья Гербулова и Кристина Резцова, допустила промах, который отбросил её сразу на пятое место. А удивительный рывок Анны Солы на первом круге, когда она отыграла больше 20 секунд отставания, позволил белоруске также включиться в борьбу за победу. Более того, она довольно скоро обошла трио россиянок и возглавила пелотон.

На втором огневом рубеже Казакевич заработала один штрафной круг и уступила Шевченко место в тройке вслед за Солой и Гербуловой. Совсем немного от Наталии отстала Резцова, которая демонстрировала отменную скорость и вскоре вышла на чистое второе место.

Первая стойка не удалась практически никому из пятёрки лучших: Сола, Резцова и Казакевич отправили в молоко сразу по два патрона, а Гербулова и Шевченко промахнулись только по разу, что и позволило им бок о бок убежать на дистанцию раньше остальных. А в пределах 16 секунд за лидерами оказалось сразу четверо биатлонисток, причём Елизавета Каплина, и две Анастасии — Батманова и Гореева — впервые по ходу гонки ворвались в число тех, кто ведёт медальные разборки. Точны все трое оказались и на заключительном огневом рубеже, но по скорости Батманова проиграла подругам по сборной. Серебро осталось за Каплиной, бронза — у Гореевой.

А судьба золота решилась в дуэли Шевченко и Гербуловой на стойке, куда они пришли одновременно, и крепче нервы оказались, как ни странно, у бывшей лыжницы. Она без запинки закрыла все пять мишеней, а соперница, видя боковым зрением уходящую Наталию, дрогнула и промахнулась сразу дважды, перечеркнув надежды не только на победу, но и на пьедестал.

Не смогла побороться за призовые места Резцова, с которой на последней стрельбе случился конфуз, аналогичный тому, что пережил накануне в спринте Никита Поршнев. У Кристины не оказалось последней обоймы, и она потеряла катастрофически много времени, пока судьи не принесли ей новую, которая почему-то тоже оказалась незаряженной. Кроме того, получив, наконец, патроны, она допустила один промах, что, собственно, не удивительно при такой нервотрёпке, и финишировала на 13-й позиции.