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Губерниев взял интервью у биатлонистки Дюжевой в гриме солиста группы KISS

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Комментатор Дмитрий Губерниев взял интервью у российской биатлонистки Киры Дюжевой в гриме солиста группы KISS Пола Стэнли.
Губерниев взял интервью у биатлонистки Дюжевой в гриме солиста группы KISS
  • РИА Новости

«Солист KISS на минималках… Кира Дюжева — I was made for loving you», — написал Губерниев.

KISS — американская рок-группа, играющая в жанрах глэм-рок и хард-рок.

Ранее Губерниев назвал футболиста, из которого получился бы хороший биатлонист.

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