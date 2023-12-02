Губерниев взял интервью у биатлонистки Дюжевой в гриме солиста группы KISS
Комментатор Дмитрий Губерниев взял интервью у российской биатлонистки Киры Дюжевой в гриме солиста группы KISS Пола Стэнли.
- РИА Новости
«Солист KISS на минималках… Кира Дюжева — I was made for loving you», — написал Губерниев.
KISS — американская рок-группа, играющая в жанрах глэм-рок и хард-рок.
Ранее Губерниев назвал футболиста, из которого получился бы хороший биатлонист.
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