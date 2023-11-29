Губерниев считает, что Дзюба мог бы стать хорошим биатлонистом

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал футболиста, из которого получился бы хороший биатлонист.

«Сразу приходит на ум фамилия Дзюбы. Как мы знаем, он и жнец, и на дуде игрец. Ждём Артёма в качестве не только футбольного эксперта, но и биатлонного», — цитирует Губерниева Sport24.

В нынешнем сезоне нападающий «Локомотива» принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба поцеловал Сергея Пиняева после его гола в матче с «Крыльями Советов».