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Губерниев считает, что Дзюба мог бы стать хорошим биатлонистом

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Комментатор Дмитрий Губерниев назвал футболиста, из которого получился бы хороший биатлонист.
Губерниев считает, что Дзюба мог бы стать хорошим биатлонистом
  • РИА Новости

«Сразу приходит на ум фамилия Дзюбы. Как мы знаем, он и жнец, и на дуде игрец. Ждём Артёма в качестве не только футбольного эксперта, но и биатлонного», — цитирует Губерниева Sport24.

В нынешнем сезоне нападающий «Локомотива» принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба поцеловал Сергея Пиняева после его гола в матче с «Крыльями Советов».

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