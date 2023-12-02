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Биатлонист Бажин: с промахом можно побеждать, оказывается

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Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
Биатлонист Бажин: с промахом можно побеждать, оказывается
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Да, с промахом можно побеждать, оказывается. Пока соперники позволяют и мажут на рубеже, то можно и себе чуть‑чуть позволить ошибиться», — приводит слова Бажина «Матч ТВ».

Бажин допустил один промах и преодолел дистанцию за 33 минуты 59,6 секунды.

Вторым стал Александр Логинов (+24,5). Замкнул тройку призёров Эдуард Латыпов (+1:01,4).

Ранее Латыпов победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.

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