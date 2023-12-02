Биатлонист Бажин: с промахом можно побеждать, оказывается
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Да, с промахом можно побеждать, оказывается. Пока соперники позволяют и мажут на рубеже, то можно и себе чуть‑чуть позволить ошибиться», — приводит слова Бажина «Матч ТВ».
Бажин допустил один промах и преодолел дистанцию за 33 минуты 59,6 секунды.
Вторым стал Александр Логинов (+24,5). Замкнул тройку призёров Эдуард Латыпов (+1:01,4).
Ранее Латыпов победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.