Биатлонист Бажин: с промахом можно побеждать, оказывается

Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Да, с промахом можно побеждать, оказывается. Пока соперники позволяют и мажут на рубеже, то можно и себе чуть‑чуть позволить ошибиться», — приводит слова Бажина «Матч ТВ».

Бажин допустил один промах и преодолел дистанцию за 33 минуты 59,6 секунды.

Вторым стал Александр Логинов (+24,5). Замкнул тройку призёров Эдуард Латыпов (+1:01,4).

Ранее Латыпов победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.