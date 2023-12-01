Признак мастерства: Латыпов и Шевченко выиграли спринты на втором этапе Кубка России по биатлону

Эдуард Латыпов одержал первую победу в сезоне, выиграв спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России. Вторым неожиданно стал 26-летний Евгений Сидоров, опередивший вице-чемпиона пекинской Олимпиады Антона Смольского. Разница между призёрами составила меньше десяти секунд, что гарантирует невероятно острую борьбу в субботней гонке преследования. Наиболее ярким моментом женской гонки стало серебряное возвращение Кристины Резцовой, которая восемь месяцев назад родила второго ребёнка. Золото завоевала Наталия Шевченко, бронза — у Натальи Гербуловой.

Мужская спринтерская гонка в Ханты-Мансийске открыла второй этап Кубка России, хотя правильнее было бы считать настоящим началом сезона именно этот старт, а не две смешанные эстафеты, которые прошли здесь же, в Хантах, неделей ранее. Именно по спринту в биатлоне принято оценивать готовность спортсменов к сезону.

«Каждая гонка даёт, безусловно, какую-то свою информацию, но в гонках с общим стартом нам часто диктуют условия те ситуации, которые возникают по ходу. А вот раздельная гонка — это абсолютная скорость», — считает старший тренер мужской группы Юрий Каминский.

И для Эдуарда Латыпова, и для Антона Смольского старт в Ханты-Мансийске стал уже вторым: оба стартовали здесь в середине ноября на дебютном турнире клубного биатлона, но если белорусский атлет был вторым в масс-старте и выиграл гонку преследования, то Эдуард дважды остался лишь седьмым, промахнувшись в общей сложности семь раз. Проблемы одного из лидеров сборной со стрельбой Каминский объяснил тем, что часть летней подготовки Латыпов был вынужден провести дома в Самаре, где не было стрельбища — только тир. Соответственно, уровень стрелковой готовности на момент начала сезона у спортсмена был недостаточно высок.

После прохождения первого рубежа Эдуард уверенно взял лидерство на себя, на 7,8 секунды опережая Александра Логинова. На этой отсечке ещё сохранялась иллюзия, что в спринтерском топе на финише окажутся знакомые всем фигуры: Александр Поварницын держался в 13 секундах от лидера, Максим Цветков и Карим Халили — в 20 с небольшим. Несколько неожиданно было видеть в числе лидеров 26-летнего Евгения Сидорова: этот спортсмен всегда был очень быстр ногами, но за 14 лет выступлений не мог похвастаться ни стабильной стрельбой (в комментарии к гонке назвали показатель 74% по прошлому сезону), ни, соответственно, результатами.

Но в этот раз Сидоров вышел на третье место после первого рубежа, а после второй стрельбы, где по очереди промахнулись Латыпов, Халили, Логинов и дважды — Александр Поварницын, стал лидером, заочно опережая Смольского на 2,9 секунды.

«Это мой первый ноль за всю карьеру, поэтому очень доволен», — признался атлет в эфире «Матч ТВ» после финиша.

Латыпов после прохождения штрафного круга уступал лидеру 8,6 секунды, но сам подчеркнул после гонки, что это не та величина, которую нельзя было бы нивелировать на финишном круге. На заключительном подъёме разрыв уже стал минимальным (1,5), и финишного ускорения трёхкратному призёру Игр в Пекине вполне хватило на то, чтобы одержать победу.

Не совсем точную стрельбу Эдуард объяснил погодой. В пятницу температура воздуха опустилась до -15 °С, но с уточнением синоптиков: «воспринимается, как -20 °С». Бежать было действительно холодно и некомфортно, что и отметил победитель.

«Я бы не сказал, что со стрельбой не всё нормально, — сегодня погода такая холодная. Планировал быстро стрелять, но [на лёжке] соскользнула рука после первого выстрела. Понял, что сбился с темпа и не стал уже спешить, просто стрелял. А стоя уже старался аккуратно, потому что ноги замёрзли, руки замёрзли, всё тело уже такое каменное. Нет лёгкого ощущения для стрельбы, поэтому старался просто надёжно отработать», — рассказал Латыпов.

В минутном диапазоне от лидера оказались сразу 16 спортсменов, включая Антона Бабикова (+32,1), Логинова (+39,8), Халили (+53,2) и Серохвостова (+54,0). Даниил стартовал не в лучшем состоянии после болезни (сделал три промаха), но скорость ногами говорила о том, что восстановление идёт хорошим ходом.

В число призёров теоретически мог бы войти ещё один подопечный Каминского, Александр Корнев, но он блистательно проиллюстрировал известный постулат «в биатлоне всё решает стрельба стоя». На втором рубеже спортсмен промахнулся трижды и сам себя отбросил в третий десяток. Точно так же стрельба стоя подвела Кирилла Бажина: единственный промах подвинул его с потенциального призового места на четвёртую позицию.

Главным курьёзом гонки стало выступление Никиты Поршнева, который, по его словам, просто забыл в суматохе подготовки к первому старту зарядить одну из обойм. В итоге спортсмену засчитали на втором рубеже пять промахов.

Биатлонист, который в марте на этом же стадионе стал в спринте чемпионом страны, был настолько расстроен неудачей, что, комментируя случившееся, по сути объявил о намерении завершить карьеру.

«Надеюсь, люди, знающие меня, поймут. Я принял это решение давно, но никак не мог сказать. Но в домашней гонке опозорился. Надо вовремя уходить из спорта и искать себя где-то ещё», — сказал он в прямом эфире.

Женский спринт начался с очень весомой во всех отношениях заявки юниорки Анастасии Гришиной — она ушла на дистанцию под вторым стартовым номером с очень высокой скоростью и оба рубежа отстреляла на ноль. Было понятно, что, задав всем ориентир, девушка вряд ли надолго сохранит за собой турнирное преимущество, но с такой же очевидностью можно было утверждать, что шансы Гришиной в гонке преследования окажутся высоки.

Интересно, что личный тренер этой спортсменки Александр Вебер в конце прошлого сезона очень хотел, чтобы Настя, перейдя во взрослую команду, попала в мужскую группу Каминского. Но не сложилось: решением тренерского совета было решено не расширять бригаду, и Гришина отправилась начинать карьеру под руководством Артёма Истомина и Виталия Норицына.

Подопечные этих специалистов оказались в Хантах в несколько более выигрышном положении, поскольку провели здесь заключительный сбор. Собственно, и цифры по ходу гонки говорили сами за себя: Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Наталья Гербулова чисто отработали первый рубеж и ушли на второй круг в числе лидеров, а Ксения Довгая и две Анастасии — Зырянова и Гореева — промахнулись по разу, но тоже показали очень неплохие скорости.

Камнем преткновения для всех перечисленных, кроме Гербуловой, стала стрельба стоя (по два промаха у Носковой, Довгой и Гореевой, по одному — у Зыряновой и Каплиной), и это в корне поменяло весь расклад.

Подопечные Михаила Шашилова Ирина Казакевич и Наталия Шевченко предпочли более поздние стартовые номера и не прогадали: по итогам первой стрельбы обе вышли в лидеры. Ирину несколько подвёл заключительный промах в стойке, но удивляться на этом этапе гонки следовало уже другому: на третью позицию после Шевченко и Гербуловой вышла Кристина Резцова, сумевшая фантастически быстро восстановиться после рождения второй дочери.

К суровым погодным условиям Ханты-Мансийска Кристина уже успела, по её словам, приспособиться, поскольку принимала участие в турнире клубного биатлона и понимала, как следует одеться, чтобы не замёрзнуть. И если в том старте спортсменка только начинала возвращать кондиции (была десятой в масс-старте и третьей с двумя промахами в гонке преследования), то в пятницу стрельба сложилась идеально, а традиционно стремительный финишный круг позволил спортсменке выйти на вторую позицию с отставанием от Шевченко 15,1 секунды.

«Ещё есть резервы, куда добавлять. Лыжное прошлое не отнять, в принципе, я была неплохой лыжницей, поэтому такие быстрые секунды показываю», — прокомментировала своё выступление победительница.

По плотности результатов первой десятки женская гонка, что нечасто случалось раньше, не уступала мужской: 12 спортсменок расположились в минуте от лидера, причём белоруска Анна Сола, которая два года назад стала бронзовым призёром чемпионата мира как раз в спринте, промахнулась трижды и осталась в этой компании лишь 11-й.