Истомин не знает, продолжит ли Миронова заниматься биатлоном

Российский тренер по биатлону Артём Истомин прокомментировал будущее призёра Олимпийских игр Светланы Мироновой.

«О будущей карьере лучше спросить у неё. У меня пока нет информации о её дальнейших планах, будет ли она продолжать заниматься биатлоном. В данный момент она восстанавливается», — рассказал Истомин Metaratings.ru.

Последним стартом спортсменки был спринт в рамках чемпионата России по летнему биатлону. Она заняла 35-е место.

Напомним, что Миронова является серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 в эстафете.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов и Светлана Миронова не вошли в состав групп сборной России для централизованной подготовки.