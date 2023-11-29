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Истомин не знает, продолжит ли Миронова заниматься биатлоном

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Российский тренер по биатлону Артём Истомин прокомментировал будущее призёра Олимпийских игр Светланы Мироновой.
Истомин не знает, продолжит ли Миронова заниматься биатлоном
  • РИА Новости

«О будущей карьере лучше спросить у неё. У меня пока нет информации о её дальнейших планах, будет ли она продолжать заниматься биатлоном. В данный момент она восстанавливается», — рассказал Истомин Metaratings.ru.

Последним стартом спортсменки был спринт в рамках чемпионата России по летнему биатлону. Она заняла 35-е место. 

Напомним, что Миронова является серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 в эстафете.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов и Светлана Миронова не вошли в состав групп сборной России для централизованной подготовки.

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