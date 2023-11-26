«Проснулась суперсила»: Дербушева и Бажин выиграли сингл-микст и смешанную эстафету с Томшиным и Казакевич на КР

Тамара Дербушева и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Подопечная Михаила Шашилова вышла в лидеры после первой стрельбы, после чего дуэту при хорошей стрельбе не составило труда удержать комфортный задел. В смешанной эстафете спортсмены, представляющие Свердловскую область, также завоевали золото. Им помогли Ирина Казакевич, завершившая, несмотря на штрафной круг, свой второй этап, и Василий Томшин. Серебро у команды Белоруссии, а замкнула тройку сильнейших сборная Новосибирской области.

Триумф Дербушевой и Бажина

Первый этап Кубка России по биатлону прошёл в эти выходные в Ханты-Мансийске. В его рамках состоялись две эстафетные гонки, а в целом он был посвящён памяти прославленных биатлонистов Анфисы Резцовой и Виктора Маматова, которых не стало в октябре. Субботний сингл-микст начался с минуты молчания, а спортсмены вышли на старт в траурных повязках.

Всего в забеге приняли участие 30 команд, а победа досталась Тамаре Дербушевой и Кириллу Бажину, представляющим Свердловскую область.

Подопечная Михаила Шашилова со старта вырвалась в группу лидеров, а после первой стрельбы её преимущество над ближайшей преследовательницей Ксенией Довгой составило 9 секунд, хотя они обе обошлись без дополнительных патронов. Этот отрыв Тамара сохранила до передачи эстафеты Бажину. На второе место к тому моменту вышла Полина Шевнина из команды Московской области, а на третье — Анастасия Батманова из ДФО.

Кирилл не подвёл свою партнёршу и, несмотря на два промаха на стойке, вернул ей эстафету первым, даже нарастив преимущество до 22 секунд. Дальневосточник Евгений Сидоров прибежал на смену вторым. Напарник Шевниной Роман Сурнев тем временем вылетел из тройки лидеров, а пермяк Иван Колотов, напротив, в неё ворвался, отправив Анастасию Зырянову в гонку на третьем месте.

К этой компании, устроившей погоню за Дербушевой, вскоре присоединилась Валерия Каюмова из ЯНАО, а вот Батманова отвалилась после пятого огневого рубежа. Дальневосточная спортсменка допустила на нём одну осечку, но слишком долго выцеливала мишень дополнительным патроном и отстала на 45 секунд. Шестая стрельба подвела Каюмову, и в борьбе за золото остались лишь три команды, причём отрыв пермяков и представителей Подмосковья от свердловчан не был неотыгрываемым — 13 и 14 секунд.

Однако два промаха и катастрофически долгая работа с дополнительными патронами Сурнева на лёжке, а также штрафной круг Колотова на стойке перечеркнули их притязания на победу. Бажин же хоть и не был на 100% точен, но обошёлся малой кровью — по одному дополнительному патрону на каждом рубеже — и прибежал на финиш в гордом одиночестве.

Как отметил по итогам гонки Шашилов, Кириллу и Тамаре в субботу повезло прийти первыми.

«Сегодня удача была на нашей стороне, завтра достанется уже другим. Может, опять нам. Спорт — это лотерея, все тренируются, все бегают. Доволен ли тем, как они прошли гонку? Скучно жить, если быть всем довольным», — сказал тренер.

Колотов в итоге стал вторым с отставанием больше минуты, а за бронзу на последнем круге развернулась схватка между Сурневым и Дмитрием Ивановым из Югры, которая осталась за биатлонистом из Подмосковья.

Неудачно сложилась гонка для спортсменов, которых поклонники привыкли видеть на пьедестале едва ли не в каждом старте. Ирина Казакевич и Василий Томшин на двоих не закрыли 13 мишеней и финишировали лишь седьмыми, такое же количество промахов, но ещё и три штрафных круга — у Каюмовой и Виктора Плицева, расположившихся строчкой ниже. Эдуард Латыпов в паре с Кариной Бахтиной, которая также заработала три дополнительных круга, оказался всего лишь 18-м.

Реабилитация Казакевич и Томшина

Смешанная эстафета, прошедшая в воскресенье, получилась куда более валидольной. На этот раз в команде с Дербушевой и Бажиным оказались неудачники субботы — Казакевич и Томшин. И в таком составе спортсмены из Свердловской области сумели завоевать золото, хотя далось оно им непросто.

Уже на первом этапе Тамара оказалась в роли догоняющей. Хотя спортсменка и закрыла все мишени с первой попытки и на лёжке, и на стойке, ходом она более 15 секунд уступила Анне Соле и Наталии Шевченко.

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Вновь заставила понервничать болельщиков Казакевич. Подопечная Шашилова идеально отработала первую стрельбу, что позволило ей уйти со стадиона лидером: соперницам, которые поначалу бежали впереди, понадобились доппатроны. Однако на стойке Ирина вновь начудила, не закрыв одну мишень и отправившись на штрафной круг.

Это позволило Елизавете Каплиной, выглядевшей на рубеже надёжнее остальных, вывести вперёд команду ХМАО-Югры. Белоруска Ирина Лещенко отправилась на очередной круг второй, однако на дистанции пропустила вперёд Казакевич, которая при передаче эстафеты проигрывала лидеру 40,5 секунды.

Мужские этапы существенно изменили расстановку сил. Дмитрий Иванов не сумел сохранить преимущество, созданное Каплиной. Как и Томшин, он воспользовался тремя доппатронами на двух огневых рубежах, но на лыжне смотрелся хуже оппонента, поэтому его гандикап сократился до 12,4 секунды.

Подтянулся к дуэту лидеров и Даниил Серохвостов. Он стрелял не лучшим образом — четыре доппатрона. Тем не менее был первым по скорости на дистанции и сумел сократить минутное отставание, которое у него было при передаче эстафеты Анастасией Гришиной, до 12,9 секунды. Представитель Новосибирской области финишировал вместе с Томшиным.

Последняя лёжка вновь смешала все карты. Благодаря точной стрельбе лидером гонки со стадиона уходил белорус Павел Белько. Бажин воспользовался тремя доппатронами, поэтому отстал почти на 14 секунд. Чуть позади за Кириллом расположились Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) и Роман Ерёмин (Новосибирская область), также допустившие ошибки на рубеже.

Но вмешаться в борьбу за золото они уже не смогли. Белько и Бажин чисто отработали стойку и отправились определять победителя эстафеты на лыжне. Сильнейший стал известен лишь в самой концовке. Быстрее на финише оказался представитель Свердловской области, которого там уже ждали партнёры по команде. Как отметила шутя Казакевич, у Кирилла в эстафете открылась суперсила.

«Видимо, Тамара его вчера зарядила, и заряд этот не угасал. Мне удалось прийти со всеми в лидирующей группе, отстрелять чисто лёжку. Но ошиблась на стрельбе стоя, очень сильно сбавила подход, что, видимо, и не позволило мне отработать чисто», — сказала Ирина.

В борьбе за бронзу Ерёмину нужно было убегать от Пащенко, который после промаха на заключительной стрельбе уступал сопернику порядка восьми секунд. Однако уже на отметке 6,1 км стало ясно, что Пётр сдался и отдал медаль оппоненту.

В ожидании пролога

Накануне югорского этапа Кубка России стали известны подробности о проведении прологов — развлекательных мини-турниров, которые в этом сезоне будут организованы перед некоторыми соревнованиями под эгидой СБР. В них примут участие четыре команды с шутливыми названиями «Дети Александра Пака», «Короли тихого часа», «Чак‑Чак Норрис» и «Одной правой». Капитанами стали Наталья Гербулова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич.

В каждой дружине собраны по четыре мужчины и четыре девушки, но на одном этапе могут выступать лишь двое из них. Призёры каждого состязания смогут заработать 50 тыс., 40 тыс. и 30 тыс. рублей, а команда, занявшая первое место по итогу сезона, получит солидный куш — 1 млн рублей. Дебют нового формата состоится 28 ноября в Ханты-Мансийске в преддверии второго этапа Кубка страны.