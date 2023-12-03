«Появилось ощущение, что Олимпиада скоро»: Башаев и Каниковский завоевали золото на турнире Большого шлема в Токио

Тамерлан Башаев завоевал золотую медаль в категории свыше 100 кг на заключительном турнире Большого шлема в 2023 году. Российский дзюдоист в финале взял верх над корейцем Ким Мин Чоном, совершив один из самых эффектных бросков на соревнованиях в Токио. Также на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Матвей Каниковский в весе до 100 кг, уверенно расправившийся с 18-летним японцем Дотой Араи. Бронзовые медали национальной команде принесли Михаил Игольников, Инал Тасоев, Аюб Блиев и Давид Карапетян.

Российские дзюдоисты приняли участие в последнем в этом году турнире Большого шлема, который прошёл в Японии. В Токио отправились 28 отечественных спортсменов. Национальная команда сумела завоевать две золотые и четыре бронзовые награды, уступив в медальном зачёте только хозяевам соревнований, которые оставили на родине семь наград высшего достоинства.

На высшую ступень пьедестала почёта наконец-то поднялся Тамерлан Башаев в весовой категории свыше 100 кг. На последних двух стартах серии бронзовый призёр Олимпиады-2020 никак не мог дойти до большого финала, ограничиваясь только третьим местом. И это его сильно расстраивало.

«Такой результат, может быть, для кого-то и достижение, а для меня уже минимум, которого я должен добиваться на международной арене. А минимум меня не очень радует», — признавался Башаев.

В Токио спортсмен сумел получить желаемое, добравшись до главной схватки турнира. Причём на пути к ней Тамерлан справился с серьёзными оппонентами: в частности, с двукратным олимпийским чемпионом Лукашем Крпалеком и многократным призёром мирового тура Леваном Матиашвили.

В финале ему предстояло помериться силами с двукратным призёром чемпионатов мира корейцем Ким Мин Чоном, который ранее победил россиянина Инала Тасоева. Хотя оба дзюдоиста имели схожий технический арсенал, в схватке всё же доминировал Башаев. Его атаки были более частыми и угрожающими, а за минуту до конца схватки россиянин выполнил один из лучших бросков турнира — мастерский приём учи-мата-сукаси — и заработал иппон.

«Впервые встречался с корейцем, но следил за ним, поскольку он известен своей выносливостью и взрывной силой. В подготовке к поединку мне помог Тасоев. Он рассказал, какая у соперника тактика борьбы: Ким постоянно навязывает своё, не даёт бороться. Значит, нужно работать первым номером. Начал, как планировали, но потом случилась неожиданность — соперник решил рискнуть, полез в бросок, и я своей коронной техникой смог его контратаковать. Считаю, финал сложился достаточно удачно. Для нас с Иналом уже стало шуткой: куда бы мы ни ехали, тяжи всегда забирают золото. Не планировали нарушать традиции и здесь, но ещё больше хотели встретиться в финале», — отметил Башаев.

Тасоеву же пришлось бороться за третье место с Матиашвили. Схватка получилась очень непростой для обоих спортсменов. Выявить сильнейшего в основное время не удалось. Поэтому обладатель бронзы определялся в golden score, где немного активнее действовал Инал. В итоге судьи показали грузину третье шидо и присудили победу россиянину.

Ещё одно золото сборной России принёс Матвей Каниковский в категории до 100 кг. Дзюдоист очень ярко проявляет себя на международной арене, несмотря на возраст: ему всего 22 года. В Токио он справился с чемпионом мира Николозом Шеразадишвили, ранее выступавшим в весе до 90 кг, японцем Котаро Уеокой, а также взял реванш у азербайджанца Зелима Коцоева за поражение на чемпионате Европы в Монпелье, где отечественный спортсмен ограничился бронзой.

В финале Каниковский встретился с победителем юниорского чемпионата мира 18-летним японцем Дотой Араи, который также показывает отличные результаты, несмотря на возраст. Но удивить россиянина он не смог. Матвею понадобилось всего полминуты, чтобы заработал иппон, отправив соперника на лопатки броском с падением на спину. Таким образом, россиянин завоевал уже пятую медаль турниров Большого шлема.

«Не особо волновался перед финалом, но готовился. После череды поражений сумел реабилитироваться, так что всё отлично. Араи на 100% в будущем будет показывать высокие результаты: парню всего 18 лет, а он уже в финале токийского турнира. Самой тяжёлой и интересной для меня сегодня была схватка с Коцоевым, лидером этой весовой категории. Теперь счёт наших встреч 2:1 в мою пользу», — сказал Каниковский.

Двукратный чемпион Европы Михаил Игольников, выступающий в весовой категории до 90 кг, также ехал на соревнования с целью завоевать золото. По словам спортсмена, у него было внутреннее ощущение, что он способен это сделать.

«Но победа, как мыло из рук, ускользнула», — пошутил дзюдоист.

Неудача произошла в четвертьфинале в схватке с хозяином турнира Санширо Мурао, посеянным на соревнованиях под вторым номером, который в итоге и выиграл турнир. Японец сумел уложить соперника на лопатки на второй минуте боя.

«Проспал схватку, точнее — вышел бороться в сонном состоянии. Вот когда плюхнулся, тогда и взбодрился. Мы с Мурао боролись до этого, и пока я проигрываю ему. В этот раз конкретно был настроен на победу, но ранний подъём дал о себе знать — в 05:30 проснулись, чтобы не опоздать. Мы хорошо акклиматизировались, но туман в голове всё-таки есть», — отметил Игольников.

К поединку за бронзу Михаил уже пришёл в себя и без особых проблем справился с Квак Тонханом из Южной Кореи. Бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро последние три года выступал неудачно, не добираясь до финалов соревнований, поэтому турнир в Токио в любом случае может занести себе в актив. Но победить россиянина он не смог. Двукратному чемпиону Европы понадобилось всего 27 секунд, чтобы провести учи-мата.

«Уже появилось ощущение, что Олимпиада скоро. Уверен, всё в моих руках и руках нашего тренерского штаба. У меня рейтинговых очков пока хватает, и в следующем году будет несколько турниров, которые могут добавить нам очков», — отметил отечественный дзюдоист.

Вновь не смог добраться до большого финала Аюб Блиев в весовой категории до 60 кг. Второй турнир подряд спортсмен довольствуется бронзой. На этот раз на предварительном этапе он не справился с двукратным призёром чемпионатов мира японцем Рюдзю Нагаямой.

Впрочем, и схватка за бронзу получилась для россиянина непростой. Первые пять минут Блиев поддерживал высокий темп, чем измотал азербайджанцаБалабая Агаева: тот заработал два шидо. В golden score уже соперник был близок к победе, однако Аюб отразил усталую попытку своего противника провести бросок и заработал решающий ваза-ари.

Ещё одна бронза у Давида Карапетяна в категории до 81 кг. Серебряный призёр юниорского чемпионата мира достаточно уверенно шёл по сетке соревнований, но в четвертьфинале уступил Сомону Махмадбекову из Таджикистана.

«Мы друг друга знаем хорошо. Близкая схватка получилась — ваза-ари на ваза-ари, теперь будем работать, и что-нибудь придумаем, чтобы такое больше не повторялось. Конкуренция в 81 кг самая сильная, и не потому, что я в ней борюсь — это средний вес человека, и до Большого шлема добираются сильнейшие, поэтому борьба идёт «кость в кость», и в некоторых моментах приходится просто терпеть и показывать, что можешь», — признался Карпетян.

В схватке за бронзу Большого шлема россиянину достался многократный призёр серии — канадец Франсуа Готье-Драпо. Однако это нисколько не смутило российского дзюдоиста. Уже в начале поединка он заработал первое ваза-ари, и буквально через минуту подсадом с колена — второе.

«Раньше с канадцем не встречались, поскольку не так часто мы на международной арене выступаем. Но я смотрел соревнования и знал, как он борется. С тренером мы разобрали его перед схваткой, поэтому неожиданностью Готье-Драпо для меня не был», — рассказал Давид.

Также, по словам спортсмена, эта медаль, пусть и бронзовая, прибавит ему уверенности в себе, а сам турнир дал необходимый опыт.

«Я работаю, тренируюсь и, когда я выхожу на ковёр, говорю себе, что нужно биться до конца, чтобы труд окупился. Да, есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира, но они такие же люди – две руки, две ноги, и они так же работают. Думаю, вопрос в психологии человека, и при желании можно добиться больших высот. Мне нужны очки для квалификации на Олимпийские игры, и я все ближе к своей цели», — добавил Карапетян.

Также в малые финалы соревнований в Токио пробились Мадина Таймазова в категории до 70 кг и чемпионка России Элис Старцева (свыше 78 кг), однако завоевать медали девушкам в этот раз не удалось. Бронзовый призёр Олимпиады позволила румынке Серафиме Москалу провести удушающий, а её соотечественница уступила по шидо.