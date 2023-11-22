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Курбонмамадова объяснила, почему не хочет менять весовую категорию

Курбонмамадова о смене весовой категории: лица на пьедестале постоянно меняются

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Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова рассказала, почему не хочет менять весовую категорию.
Курбонмамадова объяснила, почему не хочет менять весовую категорию
  • РИА Новости

«У нас всегда больше всего участников. И если посмотреть на пьедестал, то лица на нём постоянно меняются. Нет одного лидера. Плюс молодёжь приходит. И получается, что отличаемся в первую очередь именно количеством», — заявила Курбонмамадова в интервью RT.

Она также ответила на вопрос, задумывалась ли сменить весовую категорию.

«Не вижу в этом смысла. Чтобы уложиться в 52 кг, надо очень много гонять, а для 63 кг я маленькая. Даже для 57 кг очень миниатюрная, сбитая. Поэтому, мне кажется, нахожусь на своём месте», — добавила Курбонмамадова.

Ранее Курбонмамадова рассказала, что является её целью на данный момент.

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