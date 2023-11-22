Курбонмамадова: на данный момент цель — Игры в Париже

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова рассказала, что является её целью на данный момент.

«Пока нет смысла об этом говорить. Много раз от более взрослых девушек слышала: «Всё, я заканчиваю». Но они не могут просто так оставить спорт. Мне тяжело представить, как я ухожу из дзюдо. Это же вся моя жизнь. Рано или поздно данный шаг, конечно, придётся сделать, но сейчас я даже не думаю об этом. Не знаю, как всё изменится, если реализуюсь на Олимпиаде, захочу идти дальше или нет. Но на данный момент цель — Игры в Париже. А затем сложно сказать, что случится», — заявила Курбонмамадова в интервью RT.

Ранее Курбонмамадова поделилась своими впечатлениями от боя бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.