RT в Telegram
Подпишись

Курбонмамадова: на данный момент цель — Игры в Париже

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова рассказала, что является её целью на данный момент.
Курбонмамадова: на данный момент цель — Игры в Париже
  • РИА Новости

«Пока нет смысла об этом говорить. Много раз от более взрослых девушек слышала: «Всё, я заканчиваю». Но они не могут просто так оставить спорт. Мне тяжело представить, как я ухожу из дзюдо. Это же вся моя жизнь. Рано или поздно данный шаг, конечно, придётся сделать, но сейчас я даже не думаю об этом. Не знаю, как всё изменится, если реализуюсь на Олимпиаде, захочу идти дальше или нет. Но на данный момент цель — Игры в Париже. А затем сложно сказать, что случится», — заявила Курбонмамадова в интервью RT.

Ранее Курбонмамадова поделилась своими впечатлениями от боя бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить