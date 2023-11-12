Дзюдоистка Цакулова: счастлива, что попала в сборную России

13-летняя дзюдоистка Зарина Цакулова поделилась эмоциями после победы на первенстве России.

«Было непросто, сильно переживала, но всё-таки смогла выиграть и подняться на вершину пьедестала. Шла к этому титулу и счастлива теперь, что попала в национальную сборную. Справиться с волнением мне помогли тренер и подруги», — цитирует Цакулову пресс-служба Федерации дзюдо России.

Программу заключительного дня состязаний открыли спортсменки в дивизионе до 40 кг. В финале, продлившемся ровно три с половиной минуты, благодаря идеально выполненной подсечке сильнее Алины Богус оказалась 13-летняя Зарина Цакулова.

12 ноября в Барнауле разыграли последние четыре комплекта наград первенства России по дзюдо — в категориях до 40 и 44 кг, а также юноши в весах до 46 и 50 кг.

Ранее Михаил Рахлин, тренер дзюдоистки Мадины Таймазовой, заявил, что его подопечная продолжает прогрессировать.