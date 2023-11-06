Тренер Таймазовой — о серебре чемпионата Европы по дзюдо: это шаг вперёд

Михаил Рахлин, тренер дзюдоистки Мадины Таймазовой, считает, что его подопечная продолжает прогрессировать.

«Были хорошие победы в предварительной стадии, в том числе в полуфинале, когда за мгновение удалось одолеть чемпионку мира. Конечно, финальный поединок расстроил, но все же это шаг вперед», — цитирует тренера «Матч ТВ».

По его словам, после поражения в финале чемпионата Европы 2023 года будут сделаны определенные выводы.

«Уверен, что она с этим не согласна, расстроена сейчас и ее это не устраивает. Но все же это шаг вперед, что самое главное», — добавил Рахлин.

Сборная России по дзюдо завоевала пять медалей на чемпионате Европы — 2023 в Монпелье (Франция).

Золото выиграла Дарья Курбонмамадова (весовая категория до 57 кг). Серебро завоевала Мадина Таймазова (до 70 кг). Бронза досталась Сабине Гилязовой (до 48 кг), Матвею Каниковскому (до 100 кг) и Валерии Ендовицкому (свыше 100 кг).

Сборная России выступала на первенстве Европы в нейтральном статусе.

Ранее Таймазова призналась, что осталась недовольна серебряной медалью ЧЕ по дзюдо.