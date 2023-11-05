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Таймазова призналась, что осталась недовольна серебряной медалью ЧЕ по дзюдо

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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова заявила, что осталась недовольна серебряной медалью чемпионата Европы в Монпелье.
Таймазова призналась, что осталась недовольна серебряной медалью ЧЕ по дзюдо
  • РИА Новости

«Серебро для меня значит, что ещё нужно работать. Я недовольна серебром. В принципе, всё нормально было. Она именно борец, который идёт в борьбу. Можно было её бросить, тактически по‑другому выстроить план. Я просто допустила ошибки и немножко отвлеклась на публику», — приводит слова Таймазовой «Матч ТВ».

Таймазова в финальной схватке в весовой категории до 70 кг потерпела поражение от Мари Гайе из Франции.

Сборная России выступает на ЧЕ-2023 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Курбонмамадова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо.

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