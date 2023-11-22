Курбонмамадова призналась, что не планирует переходить в MMA

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова объяснила, почему не планирует выступать в MMA.

«Смешанные единоборства — жестокий спорт. Я просто по лицу не хочу получать (смеётся). А там невозможно этого избежать, даже если будешь неоспоримым чемпионом. А когда тебе 29 лет и нужно становиться мамой, нет желания залечивать такие травмы. Когда я ещё была совсем молодая, наверное, попробовала бы. Но сейчас не готова, хотя очень люблю смотреть турниры по MMA», — заявила Курбонмамадова в интервью RT.

Ранее Курбонмамадова объяснила, почему не хочет менять весовую категорию.