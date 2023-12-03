С разными эмоциями: Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, Степанова едва не уступила Фалеевой

Александр Большунов одержал шестую победу подряд в рамках Кубка России по лыжным гонкам на старте сезона. Трёхкратный олимпийский чемпион выиграл масс-старт в Тюмени, опередив Илью Семикова и Алексея Червоткина. В аналогичном женском забеге развернулась ожесточённая борьба на финише, и Анастасия Фалеева едва не опередила Веронику Степанову. Спортсменок разделили всего 0,1 секунды. Бронзовую награду завоевала Анастасия Кулешова.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени завершился двумя масс-стартами классикой на одинаковой дистанции — 20 км. Первыми на старт вышли девушки, и начали они довольно неспешно. Никто не рвался вперёд с первых метров, что вполне объяснимо для дистанционной гонки. Сначала первой шла Вероника Степанова, а через несколько километров бремя лидерства неожиданно взяла на себя Анастасия Фалеева, которая специализируется на спринте. Как призналась после выступления спортсменка, решение было вынужденным, так как никто из участниц не хотел выходить вперёд, но в итоге оказалось правильным.

Стартовые 5 км лыжницы преодолели за 17 минут, и, как отметил комментировавший гонку олимпийский чемпион Александр Легков, такой темп тяжело назвать высоким. Тем не менее, пелотон постепенно растягивался, и к середине дистанции от него оторвались 15 спортсменок. Тянула группу по-прежнему Фалеева, которую несколько раз сменяла впереди Степанова. Рядом с лидерами шли вице-чемпионка страны Мария Истомина и Ольга Якимушкина, за ними — Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая и Анастасия Кулешова.

Самое интересное в гонке ожидаемо началось на последних километрах. Первой от лидирующей группы отстала Якимушкина, а в какой-то момент показалось, что и Степанову постигнет та же участь. За 3,7 км до финиша олимпийская чемпионка шла лишь шестой, уступая перехватившей лидерство Кулешовой более четырёх секунд.

Однако постепенно Вероника пришла в себя и догнала соперниц. Небольшой шанс включиться в медальную борьбу был у Алёны Барановой: во время предпоследнего прохода по стадиону она максимально подтянулась к первой шестёрке, но затем вновь отстала.

Тем временем Фалеева предприняла попытку убежать в отрыв на крутом подъёме, но в неё просто железной хваткой вцепилась Степанова. После спуска подопечная Егора Сорина вышла на параллельную лыжню и стала убегать от соперницы. Это удалось ей не сразу, но на стадион 22-летняя лыжница выкатилась первой, а Фалеева на заключительном спуске оказалась вообще четвёртой, пропустив вперёд и Кулешову, и Истомину. Но на финишной прямой Анастасия сполна использовала свои спринтерские качества и вырвала серебряную медаль. От Степановой её отделила всего одна десятая секунды.

После гонки лыжница призналась, что сильно расстроилась из-за поражения и посетовала на неудавшийся финиш, хотя именно в этом элементе она была уверена с самого начала. Вероятно, на физических кондициях Анастасии сказалось участие в спринте накануне, тогда как соперница отказалась от борьбы после пролога.

«Тащила весь пелотон, но не ощущала, что трачу силы. Шла в своём темпе, по собственным ощущениям, раскатывала. Честно говоря, я не совсем люблю ходить классикой за кем-то. Для меня проще выйти вперёд, работать первым номером. У меня достаточно длинные, раскатистые движения, и я от этого получаю больше молочной кислоты... Долго лежала на финише? Я устала, правда. Особенно на последних двух километрах, когда началась «раздача». Вроде бы и были силы, но сегодня такой запас, спринтерскую мощность и скорость было тяжело показать», — цитирует Фалееву «Чемпионат».

Степанова же поставила себе за гонку «троечку», подчеркнув, что ей хотелось бы выигрывать с отрывом побольше. Видимо, олимпийскую чемпионку задели сказанные после разделки слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о том, что Вероника должна выигрывать у соперниц не меньше 30 секунд.

Но в масс-старте такого отрыва достичь не удалось даже Александру Большунову, хотя он и без особых сложностей одержал шестую победу подряд в новом сезоне Кубка страны.

Начало гонки трёхкратный олимпийский чемпион провёл в гуще пелотона и лишь на втором круге пробрался в первую десятку. Промежуточные лидеры тем временем сменились несколько раз. Сначала группу вёл Иван Якимушкин, потом Ермил Вокуев, выходили вперёд и Илья Порошкин с Артёмом Мальцевым.

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До определённого момента держался в топе и Савелий Коростелёв, но после шестого километра с ним случилась неприятность — сломалось крепление на лыже. Ожидая замены инвентаря, спортсмен потерял катастрофически много времени и откатился аж на 40-ю позицию. При этом поначалу ему выдали коньковую лыжу и лишь спустя несколько сот метров — классическую.

Большунов к середине дистанции вышел на вторую позицию, а потом и на первую, но совершать побег было ещё рано. Подопечный Юрия Бородавко спокойно держался в лидерах, время от времени уходя за спины соперников, чтобы отдохнуть. Они, к слову, также не решались на рывок, видимо, не совсем понимая, какой тактики придерживается фаворит.

А Александр терпеливо ждал вплоть до последнего километра, когда и побежал вперёд. За ним устремился Илья Семиков, проигравший в итоге первому месту 2,2 секунды. За бронзу развернулась ожесточённая борьба между Алексеем Червоткиным и Сергеем Ардашевым, но последнему не хватило буквально нескольких метров, чтобы догнать конкурента.

В отличие от Степановой, Большунов был доволен тем, как сложилась для него гонка. По словам лыжника, тактику пришлось выбирать уже по ходу забега, так как, во-первых, соперники с самого начала взяли очень высокий темп, а во-вторых, нужно было оценить собственное самочувствие и работу лыж. Но залогом победы Александр назвал совсем другое.

«У меня есть искра в глазах. Если бы её не было, то и результатов бы не было. Холод мне сегодня не помешал, достаточно хорошая и комфортная погода, всего −12 °С. Выпало много снега ночью, это улучшает настроение, тем более скоро Новый год», — отметил Большунов.