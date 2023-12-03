Степанова: хотелось бы выигрывать в масс-старте с преимуществом побольше

Вероника Степанова прокомментировала победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Это было интересно. Все девушки молодцы. Отдельный респект Фалеевой. Это было очень непросто, нужно ещё потренировать классические масс‑старты. Удовлетворена результатом, но не совсем. Хотелось бы выигрывать с преимуществом побольше», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

Степанова преодолела дистанцию 20 км за 1 час 7 минут 52,9 секунды.

Второй стала Анастасия Фалеева. Третья — Анастасия Кулешова.

Ранее Фалеева победила в спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.