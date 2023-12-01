Без сюрпризов: Степанова и Большунов одержали уверенные победы в разделке на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени

Вероника Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России. Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете на 18,3 и 19,7 секунды опередила Марию Истомину и Анастасию Кулешову, занявших второе и третье места. У мужчин золото ожидаемо досталось Александру Большунову, который привёз 27,3 секунды Артёму Мальцеву. Савелий Коростелёв до последнего боролся с Мальцевым за серебро, однако всё-таки уступил.

В Тюмени стартовал второй этап Кубка России по лыжным гонкам. В первый день соревнований прошли забеги на 10 км свободным стилем.

Первыми на трассу по традиции вышли девушки, стартовая заявка которых состояла из 116 спортсменок. Среди первых 60 участниц лучший старт показала москвичка Екатерина Евтягина, которую затем потеснила белоруска Анна Королёва. 25-летняя лыжница долгое время лидировала в гонке, а опередить её не смогли в том числе стартовавшие позже Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.

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Казалось, что потеснить гостью сможет Дарья Непряева, которая продемонстрировала отменную скорость со старта и на отметке 1,3 км выигрывала у Королёвой почти 1,5 секунды. Однако сохранить высокий темп младшей сестре олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, пока ещё восстанавливающейся после травмы, не удалось. Уже через 1,7 км подопечная Юрия Бородавко уступала не только белоруске, но также Евтягиной и Лидии Горбуновой. В итоге финишировала Дарья только 18-й.

Чуть позже Непряевой стартовали Мария Истомина, Екатерина Крупицкая и Анастасия Кулешова. Все они начали неспешно, постепенно наращивать темп, стараясь не уступить друг другу. Тренеры вели спортсменок по дистанции, оперативно сообщая информацию об отрывах. Сначала лидировала Крупицкая, но тоже выдохлась к середине и позволила Истоминой превзойти её показатели. В наиболее выгодной позиции находилась Кулешова, которая шла после обеих соперниц. На финише она атаковала результат Марии, однако всё-таки уступила ей 1,4 секунды.

Вероника Степанова вышла на дистанцию последней и достаточно спокойно преодолела её с прекрасным запасом 18,3 и 19,7 секунды в сравнении с обладательницами второго и третьего результатов. Королёва же оказалась в шаге от пьедестала, уступив 29 секунд. После гонки олимпийская чемпионка Пекина призналась, что выходила на старт с непоколебимым настроем на победу, а также поблагодарила соперниц за борьбу.

«Круг непростой, здесь мне долго не удавалось убегать от соперниц, за что им большое спасибо: они меня держали в тонусе и не давали доезжать спокойно трассу», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

А вот президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, напротив, посетовала на отсутствие достойных конкуренток для Степановой, а также выразила мнение, что спортсменка бежала не в полную силу.

«С ней может соревноваться Наталья Терентьева, которая пока не оправилась после всех своих болезней. А сейчас Вероника — лидер. Это хорошо, за ней будут тянуться. Единственное, кажется, что для десятки 18 секунд преимущества над Истоминой и 19 над Кулешовой — это для Вероники очень мало. Я краем уха слышала, что она там шутила, будто чуть ли не заснула. Она тут явно на расслабоне, потому что конкуренток у неё нет», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

В свою очередь тренер лыжницы Егор Сорин отметил, что гонка далась его подопечной сложнее, чем это казалось со стороны. По его словам, «расслабон» — это лишь шутка, а на самом деле Веронике пришлось бороться до последнего круга, так как у неё непросто проходит акклиматизация после Вершины Тёи.

Интересно было наблюдать за перипетиями мужской гонки, ведь если для женщин десятка с раздельного старта вполне привычна, то для мужчин всё ещё в новинку, так как лишь в конце прошлого сезона произошло гендерное уравнивание дистанций со стороны FIS. Впрочем, эта гонка давно была в ходу на Кубке Хакасии, но её мало кто воспринимал как соревновательную: бегали в качестве тренировки и подводки к основным стартам.

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Теперь же, после утверждения уравненных дистанций Международным олимпийским комитетом, всем приходится перестраиваться. Как отмечали накануне гонки спортсмены, коварство укороченной разделки заключается в том, что крайне сложно отыгрывать упущенные на старте секунды.

Именно это, вероятно, сыграло злую шутку с Савелием Коростелёвым, который показал лишь восьмое время на отсечке 1,3 км. Лучший разгон предсказуемо продемонстрировал один из главных спринтеров страны, Александр Терентьев, всего 0,7 секунды ему уступил Артём Мальцев. Однако уже к середине дистанции двукратный бронзовый призёр пекинской Олимпиады свалился на 25-е место и выбыл из борьбы за награды, тогда как его партнёр по команде держался в лидерах. Правда, Мальцеву противопоставить Александру Большунову было нечего — за 5 км он проиграл ему уже 13,2 секунды. При этом уроженец Брянской области стал паровозом для Коростелёва: Александр, стартовавший сразу после Савелия, легко догнал его и лыжники вплоть до финиша шли ноздря в ноздрю, попеременно выходя вперёд. Что, соответственно, позволяло молодому лыжнику сокращать отставание от Мальцева. При этом тренеры, как признался сам Артём после финиша, не предупреждали его об атаке, а вели по времени Андрея Мельниченко и Ивана Горбунова, которых он уверенно опережал.

Но восходящей звезде российских лыж всё-таки не хватило дистанции, чтобы настичь соперника. В итоге у Коростелёва бронза, а весь пьедестал почёта в Тюмени в точности повторил результат привычной 15-километровой разделки на Вершине Тёи.

Пока Большунов не даёт своим соперникам ни единого шанса на победу, несмотря на то что совсем недавно оправился от травмы спины. Однако у российских лыжников нет по этому поводу никаких комплексов. Наоборот, такое соперничество только подстёгивает их лучше работать. Так, Мальцев выразил мнение, что победить трёхкратного олимпийского чемпиона возможно.

«Он такой же человек — не робот. Всё возможно, будем стараться. Сезон только начинается. Большунов — лидер в мире и, конечно, ориентир. Король лыж, олимпийский чемпион! Есть на кого равняться и куда расти», — отметил серебряный призёр этапа.