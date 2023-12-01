Большунов выиграл гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени

Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, одержал победу в гонке свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

РИА Новости