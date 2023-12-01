Большунов выиграл гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени
Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, одержал победу в гонке свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
- РИА Новости
Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 22:25,6.
Вторым финишировал Артём Мальцев (+27,3). Третьим стал Савелий Коростелёв (+31,2).
Ранее Степанова выиграла гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.
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